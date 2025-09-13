به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار در جریان مجمع عمومی فدراسیون بازارهای سرمایه یورو-آسیا (FEAS) که پنجم سپتامبر ۲۰۲۵ در آستانه قزاقستان برگزار شد، به عنوان عضو جدید این فدراسیون معرفی شد.

بنابر اعلام شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس، فدراسیون بازارهای سرمایه یورو-آسیا FEAS، با بیش از ۴۰ عضو از ۳۲ کشور، یکی از معتبرترین نهادهای منطقه‌ای در حوزه بازارهای سرمایه است و عضویت شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس در این نهاد در حالی محقق شد که در همان نشست، ۲ شرکت بین‌المللی Stability Partners FZCO (فعال در حوزه کارگزاری) و Confinity Solutions Ltd (فعال در زمینه فناوری‌های نوین بازار)، نیز به جمع اعضای FEAS پیوستند.

حضور شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس در این فدراسیون، فرصتی برای بازار سرمایه ایران است تا ضمن به اشتراک‌گذاری تجارب و دستاوردهای خود در حوزه سواد مالی و گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در سطح بین‌المللی، آن‌ها را در معرض ارزیابی جهانی قرار دهد و هم‌زمان از تجربیات نوین کشورهای دیگر بهره‌مند شود.

علاوه بر این، پیوستن به فدراسیون FEAS فرصت تعامل گسترده‌تر با بازارهای سرمایه، کارگزاران و شرکت‌های فناوری و آموزشی از اروپا تا آسیای میانه را مهیا می‌سازد.

از دیگر دستاوردهای این عضویت می‌توان به ارتقای جایگاه ایران در نهادهای بین‌المللی، تقویت دیپلماسی مالی و آموزش، افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه و فرصت جذب تجربیات نوین فین‌تک و آموزش دیجیتال اشاره کرد.