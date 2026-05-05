۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

توسعه هوشمند خدمات بازار سرمایه با بهره گیری از ظرفیت پلتفرم‌های داخلی

سرپرست شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس از نقشه راه جدید این شرکت برای جریان‌سازی در بازار سرمایه رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس ایران، مهدی واهبی سرپرست این شرکت از نقشه راه جدید این شرکت برای جریان‌سازی در بازار سرمایه رونمایی کرد.

واهبی با تاکید بر مأموریت جدید شرکت با تاکید بر شعار «وطن من، سرمایه من»، اعلام کرد که این مجموعه در دور جدید فعالیت‌های خود، با بازآرایی تمام حوزه‌های عملیاتی، به دنبال بازیابی مرجعیت رسانه‌ای و آموزشی شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس در بازار سرمایه است.

او با اشاره به ضرورت استفاده از سکوهای بومی و امن در شرایط جنگ اقتصادی، پیام‌رسان داخلی را بستری مطمئن برای توسعه فعالیت های رسانه ای، خدمات آموزشی، سامانه crm و افکارسنجی و پلتفرم‌های تولید محتوا همچون بورس‌مدیا دانست.

واهبی همچنین از بهره گیری و توسعه عملکرد «دستیار هوشمند بازار سرمایه» خبر داد و تاکید کرد که با میزبانی یک پیام رسان داخلی، این ابزار تحولی برای پاسخگویی کاربردی به دغدغه‌های مخاطبان در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

در این نشست، مدیر پیام رسانی داخلی نیز ضمن استقبال از «نگاه توسعه‌محور مدیریت شرکت»، زیرساخت‌های امنیتی و فنی این پیام‌رسان را برای میزبانی از خدمات تخصصی بازار سرمایه کاملاً آماده توصیف کرد.

بر این اساس، مقرر شد با بهره‌گیری از مدل‌های موفق اطلاع‌رسانی سریع، خدمات آموزشی و رسانه‌ای شرکت در بستر این پلتفرم به شکلی گسترده‌تر به کاربران معرفی شود.

علی فروزانفر

