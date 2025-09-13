  1. استانها
افشای کلاهبرداری دو نفر با استفاده از رسیدسازهای جعلی در استان البرز

کرج-رئیس پلیس فتا استان البرز از بازداشت دو کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد که با استفاده از رسیدهای جعلی پرداخت، از کاربران برنامه دیوار به شیوه‌ای نوین کلاهبرداری می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول جلیلیان، رئیس پلیس فتا استان البرز اعلام کرد: در پی دریافت گزارشی در خصوص کلاهبرداری اینترنتی، تیم کارشناسان پلیس فتا به بررسی موضوع وارد عمل شدند.

تحقیقات اولیه نشان داد که متهمان با شناسایی مشتریان احتمالی در پلتفرم دیوار کالاهایی خریداری کرده و با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص، رسیدهای جعلی برای آنان صادر می‌کردند.

سرهنگ جلیلیان افزود: با انجام اقدامات فنی و ردیابی، مخفیگاه این افراد در شهر جدید مهستان شناسایی و آنان در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا در ادامه گفت: متهمان در جریان بازجویی‌ها به ۱۰ فقره کلاهبرداری با همین شیوه اعتراف کرده و ارزش کل کلاهبرداری‌ها تا حدود ۳ میلیارد ریال تخمین زده شده است. پرونده پس از تکمیل تحقیقات، برای رسیدگی بیشتر به مرجع قضائی ارسال گردید.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد: در معاملات اینترنتی، به هیچ عنوان فقط به رسیدهای ارائه شده از سوی فروشندگان اعتماد نکنند و با فعال‌سازی سامانه پیامکی حساب‌های بانکی، از صحت واریزی‌ها اطمینان حاصل نمایند.

