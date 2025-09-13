به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گودرزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ساخت خانههای کارگری گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که باید در کمیسیون عمران و مجلس بهطور جدی پیگیری شود، تولید مسکن و تحویل زمین برای اقشار کمدرآمد بهویژه کارگران است. متأسفانه امروز کارگران بخش بزرگی از درآمد خود را صرف هزینههای مسکن میکنند، بهگونهای که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد حقوق آنها در این بخش هزینه میشود.
وی افزود: به عنوان نمونه، کارگران صنایع بزرگی همچون ایرانخودرو که محل کارشان در کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج است، مجبورند زمان زیادی را در مسیر تردد بگذرانند؛ موضوعی که علاوه بر اتلاف زمان استراحت، موجب افزایش هزینههای رفتوآمد و فشار مضاعف بر خانوادهها میشود. اگر صنایع بزرگ مکلف به ساخت شهرکهای کارگری نزدیک به محل کار شوند، این اقدام هم به کاهش هزینهها و ترافیک کمک میکند و هم آرامش بیشتری برای کارگران فراهم میشود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس با اشاره به وضعیت ساختوساز در حوزه انتخابیه خود تصریح کرد: تولید مسکن در این حوزه حدود دو تا سه سال کاملاً متوقف بود، اما با پیگیریهای انجامشده و ورود معاونتهای وزارت راه و شهرسازی، عملیات اجرایی در حال آغاز است. هرچند اجرای پروژهها بسیار عقب است، اما امیدواریم با تسریع روند، بخشی از عقبماندگیها جبران شود.
گودرزی ادامه داد: در حوزههایی مانند اتمام ساخت پروژههای مسکن مهر، اجرای قانون جهش تولید مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز عقبماندگی جدی وجود دارد که باید با برنامهریزی دقیق از سوی وزارت راه و شهرسازی جبران شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تاکید کرد: خوشبختانه کمیسیون عمران مجلس با درایت، در زمینه هدایتگری مناسبی برای وزارت راه انجام میدهد و این وزارتخانه نیز در مسیر اجرای برنامهها حرکت میکند. امیدواریم با ادامه این روند، مشکلات حوزه مسکن بهویژه برای اقشار کارگری هرچه زودتر برطرف شود.
