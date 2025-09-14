به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر نوراله‌زاده رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به خرید برخی مصالح ساختمانی و تخصیص آنها به طرح‌های حمایتی مسکن برای کاهش قیمت تمام‌شده واحدها، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۰ هزار تن میلگرد بین پروژه‌های حمایتی توزیع شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه قیمت‌های میلگرد خریداری‌شده مربوط به ۱۸ ماه گذشته است، این اقدام تأثیر مناسبی بر هزینه تمام‌شده پروژه‌ها، به‌ویژه پروژه‌هایی که هنوز شروع نشده‌اند، دارد.

نوراله‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: برنامه داریم در هفته‌های آتی ۳۰ هزار تن میلگرد دیگر نیز به پروژه‌های مسکن حمایتی تخصیص یابد. تلاش داریم پروژه‌هایی که طی سه سال گذشته شروع نشده‌اند و در مرحله آغاز قرار دارند، با سرعت مناسب اجرا شوند.