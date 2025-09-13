به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که شامگاه شنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری برگزار شد، پویا طالب نیا به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان معرفی شد.

مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان گفت: در حال حاضر جمعیت گردشگری کردستان افزایش یافته است که بیانگر تلاش‌های مجموعه میراث فرهنگی استان، مسئولان و بخش خصوصی بوده است.

منصور مهرزاد همچنین به جذب اعتبارات حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان پرداخت و بیان کرد: جذب حداکثری اعتبارات از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ از اقدامات انجام شده بوده است.

وی یادآور شد: برای تکمیل پروژه‌های در دست اجرای حوزه گردشگری ۴ همت نیاز است.

وی اذعان کرد: واگذاری هفت بنای تاریخی استان به سرمایه‌گذار نیز از اقدامات انجام شده است.