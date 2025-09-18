نقاط گردشگری کمتر شناخته شده کردستان باید معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالبنیا صبح پنجشنبه در نشست هماندیشی با خبرنگاران رسانههای استان اظهار کرد: رسانه جایگاه ارزشمندی در ارتقای فعالیتها و پیشبرد اهداف دستگاهها و سازمانها دارد و نقش مؤثری ایفا میکند.
وی با اشاره به اینکه برگزاری تورهای گردشگری میتواند در معرفی آثار گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی استان مؤثر واقع شود، افزود: حفظ آثار و معرفی فرهنگ و همچنین توسعه گردشگری نیاز استان است.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان اذعان کرد: بسیاری از بخشهای استان از جمله غار کرفتو مغفول واقع شده و باید زمینه معرفی نقاط کمتر شناخته شده استان را فراهم کرد.
برگزاری تورهای خبری گردشگری در داخل و خارج کردستان
طالبنیا اعلام کرد: برگزاری تورهای خبری از استان کردستان به سایر استانهای کشور نیز میتواند منجر به ایجاد تعاملات فرهنگی و معرفی بیشتر آثار گردشگری استان به سایر نقاط کشور شود.
وی با بیان اینکه ارائه گزارش اقدامات انجام شده به مسئولان منجر به مطرح شدن فعالیتها میشود، افزود: این اقدام میتواند پویا بودن یک مجموعه را به تصویر بکشد.
وی اذعان کرد: پیشرفت کردستان نیازمند معرفی ظرفیتهای استان است و باید این مهم مرد توجه قرار گیرد.
ایجاد موزه در تمام شهرهای کردستان
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان تصریح کرد: نیاز است در هر شهر استان یک موزه ایجاد شود.
طالبنیا به توسعه گردشگری هوایی در استان پرداخت و اضافه کرد: سعی براین است تا این ظرفیت در استان توسعه یابد.
وی همچنین سیاستگذاری روی نسل کودکان و پرورش آنها در معرفی جاذبههای گردشگری استان را مهم دانست و اضافه کرد: این اقدام به ایجاد یک روز ماندگار برای کودکان استان منجر میشود.
وی برنامهریزی برای جشنوارههای مختلف استان از جمله جشن انار، سالروز شهر خلاق موسیقی جهان و غیره را مهم خواند و این امر را از اقدامات ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان دانست.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان گفت: از نقد منصفانه رسانهها استقبال خواهیم کرد و پیگیر انتقادات و پیشنهادات اصحاب رسانه خواهیم بود.
کردستان باید به پایلوت گردشگری رویدادمحور تبدیل شود
طالبنیا افزود: تلاش براین است که کردستان پایلوت گردشگری رویدادمحور باشد و دبیرخانه این مهم نیز باید در استان تعریف شود و پیگیر این موضوع خواهم بود.
وی خاطر نشان کرد: جشن نوروز، مراسم پیرشالیار، روز سنندج، سالگرد ثبت جهانی هوارمان، تئاتر خیابانی مریوان و جشنواره گلابگیری در کردستان از ظرفیتهایی است که میتواند کردستان را به یک استان گردشگری رویداد محور تبدیل کند.
وی از تدوین تقویم رویدادهای گردشگری استان خبر داد و گفت: تدوین این تقویم میتواند در صورت تصویب به اجرای رویدادهای زمانبندی شده در استان و جذب گردشگر منجر شود.
