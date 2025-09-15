به گزارش خبرنگار مهر، رسول شیخی‌زاده عصر دوشنبه در جریان دیدار با پویا طالب‌نیا، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، بر ضرورت پررنگ‌تر شدن نقش این حوزه در فرآیند اشتغال‌آفرینی، توانمندسازی اقتصادی و رونق گردشگری استان تأکید کرد.

شیخی‌زاده با اشاره به جایگاه و پتانسیل‌های نهفته استان کردستان در حوزه میراث‌فرهنگی و تنوع طبیعی و تاریخی آن، اظهار کرد: با نگاهی برنامه‌محور، هدفمند و متناسب با سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی، می‌توان این ظرفیت‌ها را در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی استان فعال کرد و از آن به‌عنوان یکی از محورهای تحول در اشتغال، تولید و جذب سرمایه بهره گرفت.

وی با اشاره به رویکرد حمایتی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نسبت به استان کردستان افزود: حضور دکتر صالحی‌امیری در رأس این وزارتخانه و نگاه توسعه‌گرایانه وی به کردستان، یک فرصت طلایی برای شکوفایی و بالفعل‌سازی ظرفیت‌هایی است که سال‌ها مغفول مانده‌اند و امروز با یک مدیریت یکپارچه می‌توان آن‌ها را در مسیر توسعه استان فعال کرد.

نماینده قروه و دهگلان همچنین تصریح کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای در این حوزه، نیازمند تعامل سازنده، هم‌افزایی مستمر و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی، بدنه کارشناسی، نمایندگان مجلس و سازمان‌های مردم‌نهاد است؛ چرا که توسعه گردشگری و صیانت از میراث‌فرهنگی، یک کار فرابخشی و نیازمند انسجام عملیاتی است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های نماینده مردم قروه و دهگلان، اظهار کرد: همراهی و پشتیبانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه در حوزه تخصیص اعتبارات و تصویب ردیف‌های زیرساختی، می‌تواند به‌عنوان یک پشتوانه ارزشمند، مسیر اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی این اداره‌کل را هموارتر کند.

پویا طالب‌نیا با تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری هدفمند و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حفاظت از میراث ملموس و ناملموس استان، خاطرنشان کرد: تحقق این مهم تنها در سایه تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس، نهادهای حاکمیتی و مشارکت مردم امکان‌پذیر خواهد بود.

طالب‌نیا همچنین با اشاره به نقش مهم سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی، اظهار کرد: کارکنان توانمند، متخصص و متعهد اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان، یکی از ارکان اصلی اجرای سیاست‌های توسعه‌محور در این حوزه هستند و باید با استفاده از مدیریت دانش‌بنیان، برنامه‌ریزی راهبردی و خرد جمعی، از ظرفیت‌های آنان به نحو شایسته بهره‌برداری شود.

وی در پایان، با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه‌راه روشن برای ارتقای جایگاه استان در عرصه گردشگری ملی و بین‌المللی، افزود: اجرای پروژه‌های راهبردی، همکاری میان دستگاهی و نقش‌آفرینی جامعه محلی می‌تواند کردستان را به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور مطرح کرده و افق تازه‌ای را در مسیر توسعه پایدار استان ترسیم کند.