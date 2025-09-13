۴۷۳ اثر به جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش فروغی در آئین اختتامیه جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران»، اظهار داشت: باوجود فرصت محدود برای ارسال آثار، ۴۷۳ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که نشان از استقبال چشمگیر هنرمندان دارد.

وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه برنامه‌ریزی در بیستم تیرماه، افزود: موضوع جشنواره «همبستگی و اتحاد ملی» تعیین شد و طی فراخوانی، آثار هنرمندان از نقاط مختلف کشور دریافت شد.

دبیر جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران»، گفت: از مجموع آثار رسیده، ۱۲۶ اثر در بخش کاریکاتور چهره و بقیه در بخش کارتون موضوعی بود که به دلیل کیفیت بالای آثار، روند داوری با چالش‌هایی همراه شد و در نهایت علاوه بر سه رتبه برگزیده در هر بخش، سه هنرمند دیگر نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

فروغی با قدردانی از حضور داوران برجسته‌ای چون سید مسعود شجاعی طباطبایی، بهمن عبدی، هادی اسدی، یلدا هاشمی‌نژاد، عفت امجدی پور و علی‌اکبر آریان‌فر، گفت: حضور دو بانوی هنرمند در تیم داوری، جایگاه جشنواره را ارتقا داد.

وی همچنین از تلاش‌های مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در برگزاری جشنواره تقدیر کرد و افزود: مدیریت بانوان در این رویداد نشان داد حضور آنان می‌تواند در سطح ملی نیز درخشان باشد.