به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» که با هدف ترویج وحدت ملی و انسجام اجتماعی برگزار شده است، طی آئینی باشکوه در خرمآباد روز شنبه به پایان میرسد.
این رویداد هنری که همزمان با هفته وحدت برنامهریزی شده بود، با محوریت مفاهیم ملی و میهنی میزبان هنرمندان و علاقهمندان از سراسر کشور بود.
سیدمسعود شجاعی طباطبایی، داور جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران»، روز چهارشنبه در گفتوگویی مفصل به تشریح ویژگیهای منحصر به فرد این رویداد پرداخت و بر ضرورت معرفی گسترده آثار آن در سطح جامعه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه این جشنواره با محوریت موضوعات حساس و بنیادی برپا شد، اظهار داشت: هنرمندان با آثاری درخشان به این رویداد پاسخ دادند که نشان از تعهد عمیق آنان به مسائل ملی دارد.
سطح کیفی بالا و مشارکت گسترده هنرمندان؛ ویژگیهای بارز جشنواره
شجاعی طباطبایی افزود: مضمون اصلی جشنواره با تأکید بر وفاق ملی، دوستی و اتحاد، بهویژه در پسزمینه وقایع اخیر منطقهای و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، معنایی مضاعف و تأثیرگذار یافته و در آثار ارائهشده به خوبی متجلی شده بود.
شجاعی طباطبایی این بازتاب هنرمندانه را پاسخی شایسته به تصورات واهی دشمنان ایران، بهویژه رژیم صهیونیستی و حامیانش دانست و یادآور شد: همانطور که ناکامی منافقین در عملیات مرصاد حقیقت را آشکار کرد، انسجام و واکنش سریع هنرمندان ما در عرصه کارتون و کاریکاتور نیز بر این واقعیت صحه میگذارد.
داوری این جشنواره به واسطه سطح بالای آثار و مشارکت قابلتوجه هنرمندان برجسته ایرانی، چه در حوزه کارتون و چه در بخش کاریکاتور چهره، روندی دشوار و بسیار حساس داشت
وی با اشاره به اینکه داوری این جشنواره به واسطه سطح بالای آثار و مشارکت قابلتوجه هنرمندان برجسته ایرانی، چه در حوزه کارتون و چه در بخش کاریکاتور چهره، روندی دشوار و بسیار حساس داشت افزود: تعدد و کیفیت بالای آثار، بهویژه از نظر فنی و هنری، کار هیئت داوران را به مراتب سختتر کرد.
شجاعی طباطبایی در تشریح رویکرد داوری، به چهار اصل کلیدی اشاره کرد و افزود: نخست، ارتباط مستقیم و روشن اثر با موضوع جشنواره و انتقال شفاف پیام هنری؛ دوم، حضور طنز فاخر و سنجیده در قالب طنز کلاسیک یا هزل و هجو؛ سوم، خلاقیت و نوآوری در ایده و اجرا؛ و در نهایت، تکنیک و اجرای حرفهای که حتی در صورت ایده مناسب، ضعف فنی شانس اثر را کاهش میداد.
داوری دشوار به دلیل تعدد و کیفیت آثار؛ چالشهای هیئت داوران
داور جشنواره ملی کاریکاتور «ای ایران» به اهمیت ترکیب هیئت داوران، با حضور پیشکسوتان، بانوان هنرمند و جوانان اشاره کرد و گفت: حضور چهرههای شناخته شدهای همچون خانم یلدا هاشمینژاد، خانم عفت امجدیپور و استاد بهمن عبدی موجب ارتقا و تنوع دیدگاه در ارزیابی آثار شد و جایگاه زنان هنرمند ایرانی را نیز برجسته ساخت.
شجاعی طباطبایی تجربه داوری این جشنواره را کاملاً متمایز از دیگر رویدادهای هنری ارزیابی کرد و گفت: این بار مضمون و مفهوم عمیق ملی جشنواره، داوری را فراتر از ارزیابی صرف هنری قرار داد و نوعی احساس وظیفه و ادای دین به هویت ایرانی و سرزمینمان را در وجود من زنده کرد. واقعیت این است که شعار ایرانمحوری در این رویداد صرفاً یک شعار نبود، بلکه افتخار و مسئولیت واقعی بود که با جان و دل به آن پایبند بودم.
مدیر خانه کاریکاتور ایران با اشاره به اینکه در بسیاری از رویدادهای هنری، چه در سطح ملی و چه بینالمللی، تجربه داوری داشته افزود: این جشنواره به سبب اتصال جدی به مسائل ملی و دغدغههای مردم ایران، برایم تجربهای خاص و فراموش نشدنی بود؛ بهویژه موضوع نفوذ که از همواره یکی از نگرانیهای جدی جامعه ایرانی بوده است و حضور پررنگ آن در این آثار اهمیت بسزایی داشت.
تجربهای متمایز از دیگر رویدادهای هنری / احساس مسئولیت در قبال هویت ملی
داور جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران»، با اشاره به ارزشهای رویداد، اعلام کرد: حضور هنرمندان شاخص کارتون و کاریکاتور و توجه دقیق آنان به موضوعات ملی و دغدغههای ایرانزمین، ارزشهای فراوانی به این جشنواره بخشیده است.
وی گفت: به باور من، این رویداد نقطه عطفی بود؛ نه صرفاً یک گردهمایی یا رقابتی معمول، بلکه حرکتی دلسوزانه و عمیق در پاسخ به نیازهای ملی و مردمی بود.
شجاعی طباطبایی افزود: امیدوارم که بعد از اختتامیه، این آثار بیشتر و بهتر چه در میان مردم و چه در فضاهای عمومی دیده شوند؛ بسیار مناسب خواهد بود اگر بتوان از ظرفیت تبلیغات شهری، متروها و فضاهای عمومی برای نمایش و معرفی این آثار ارزشمند بهره گرفت تا بازتاب گستردهتری در جامعه داشته باشد.
ضرورت معرفی گسترده آثار و پیشنهاد استفاده از ظرفیتهای عمومی
وی با اشاره به ظرفیتهای تبدیل آثار جشنواره به محصولات فرهنگی افزود: معتقدم برخی از این آثار قابلیت تبدیلشدن به محصولات فرهنگی ارزشمند را دارند تا به این واسطه بیشتر دیده شوند و تأثیرگذاری آنها در سطح وسیعتری تحقق یابد، ضمن اینکه حضور مؤثر در فضای مجازی نیز اهمیت بالایی دارد تا آثار هنرمندان به دست مخاطبان بیشتری برسد.
وی گفت: به باور من، این رویداد نقطه عطفی بود؛ نه صرفاً یک گردهمایی یا رقابتی معمول، بلکه حرکتی دلسوزانه و عمیق در پاسخ به نیازهای ملی و مردمی بود.
شجاعی طباطبایی افزود: امیدوارم که بعد از اختتامیه، این آثار بیشتر و بهتر چه در میان مردم و چه در فضاهای عمومی دیده شوند؛ بسیار مناسب خواهد بود اگر بتوان از ظرفیت تبلیغات شهری، متروها و فضاهای عمومی برای نمایش و معرفی این آثار ارزشمند بهره گرفت تا بازتاب گستردهتری در جامعه داشته باشد.
تبدیل آثار به محصولات فرهنگی
وی با اشاره به ظرفیتهای تبدیل آثار جشنواره به محصولات فرهنگی افزود: معتقدم برخی از این آثار قابلیت تبدیلشدن به محصولات فرهنگی ارزشمند را دارند تا به این واسطه بیشتر دیده شوند و تأثیرگذاری آنها در سطح وسیعتری تحقق یابد، ضمن اینکه حضور مؤثر در فضای مجازی نیز اهمیت بالایی دارد تا آثار هنرمندان به دست مخاطبان بیشتری برسد.
ضرورت همکاری نهادها برای معرفی آثار
شجاعی طباطبایی با تأکید بر رویکرد جشنواره ادامه داد: اختتامیه، برای ما آغاز راه است، نه پایان آن. این رویداد سکوی شناسایی هنرمندان توانمند و زمینهساز تعاملات و همافزایی آینده خواهد بود. آثار ارزشمندی در این جشنواره خلق شده است و اکنون باید با اتحاد و همکاری نهادها و ارگانهای مرتبط، این آثار به شکل شایسته دیده و معرفی شوند. تنها از این طریق است که میتوانیم تأثیر و معنای حقیقی این تلاش جمعی را در سطح جامعه لمس کنیم.
اختتامیه، برای ما آغاز راه است، نه پایان آن. این رویداد سکوی شناسایی هنرمندان توانمند و زمینهساز تعاملات و همافزایی آینده خواهد بود شجاعی افزود: دغدغه اصلی ما از این پس، فراهم آوردن شرایطی است که آثار جشنواره بتوانند در میان مردم زندگی کنند و شاید این نقطه شروع ماجراست، نه پایان آن.
وی از تمام دستاندرکاران این رویداد ملی سپاسگزاری و اظهار امیدواری کرد: با همدلی، همافزایی و جسارت هنرمندان و مسئولان، نتیجه جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» در شأن نام ایران عزیز، به خوبی در جامعه نمایان شود.
بنابراین گزارش، در آئین اختتامیه که عصر روز شنبه ۲۲ شهریور ماه برگزار میشود، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از چهرههای برجسته و پیشکسوت هنر کاریکاتور ایران حضور خواهند داشت.
در جریان این آئین، از برگزیدگان نخستین جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» با اهدای جوایز و لوحهای تقدیر، تجلیل به عمل میآید.
نظر شما