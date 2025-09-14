  1. استانها
معاون اجرایی رئیس‌جمهور وارد شهریار شد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور وارد شهریار شد

شهریار- معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در سفر نیم‌روزه به شهریار چند پروژه مهم از جمله یک مدرسه، ساختمان اورژانس شمال‌غرب تهران و مجمع خیرین مدرسه‌ساز را افتتاح خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، صبح یکشنبه، به همراه محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در سفری نیم‌روزه وارد شهریار شد. هدف از این سفر، افتتاح و بهره‌برداری از چند پروژه مهم عمرانی و اجتماعی در منطقه است.

بر اساس برنامه، قائم‌پناه ضمن حضور در آئین افتتاح یک واحد آموزشی جدید، ساختمان اورژانس شمال‌غرب تهران را نیز افتتاح خواهد کرد، همچنین ساختمان مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهریار با حضور وی رسماً به بهره‌برداری می‌رسد.

این سفر با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی و همچنین تقویت نقش خیرین در حوزه مدرسه‌سازی صورت گرفته است و انتظار می‌رود دستاوردهای مهمی برای ارتقای کیفیت خدمات عمومی در منطقه به همراه داشته باشد.

