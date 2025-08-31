حسین کاغذلو، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر، اظهار داشت: امروز توفیق داشتم در مراسم افتتاح پروژه‌هایی که در شهریار پیش‌بینی شده بود، حضور داشته باشم و این مناسبت را گرامی بداریم.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های متنوع در حوزه‌های صنعتی، آموزشی، کشاورزی، درمانی و ورزشی افزود: در مجموع ۵۸ پروژه با اعتباری بالغ بر پنج و نیم میلیارد تومان افتتاح و کلنگ‌زنی شد که امیدواریم مردم هرچه سریع‌تر از این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

کاغذلو تاکید کرد: پروژه‌هایی که امروز افتتاح شده‌اند باید هرچه زودتر به بهره‌برداری کامل برسند و پروژه‌های کلنگ‌زنی شده نیز در سال آینده آماده خدمت‌رسانی به مردم شوند.

وی با اشاره ویژه به نهضت مدرسه‌سازی گفت: با توجه به تأکیدات رئیس جمهور و استاندار، امروز چهار یا پنج مدرسه در شهرستان شهریار خشت‌گذاری شد تا فضای آموزشی مناسبی برای دانش‌آموزان فراهم شود.

معاون سیاسی استاندار تهران در پایان اظهار امیدواری کرد که این اقدامات گامی مؤثر در خدمت‌رسانی به مردم شهریار باشد.