سعید نادری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات تنظیم بازار مرغ در هفته جاری از تزریق ۵۰ تن مرغ منجمد به بازار ری خبر داد و گفت: با توجه به التهابات اخیر بازار مرغ که ناشی از جنگ ۱۲ روزه و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، تدابیر لازم برای کنترل بازار در دستور کار قرار گرفت.

نادری در ادامه اظهار داشت: تأثیرات جنگ ۱۲ روزه بر زنجیره تأمین و تولید مرغ باعث افزایش قیمت نهاده‌ها و کاهش نسبی تولید شده که منجر به نوسانات قیمتی در بازار مرغ گردید. از این رو تزریق مرغ منجمد به بازار ضروری به نظر رسید.

وی افزود: در هفته جاری حدود ۵۰ تن مرغ منجمد در سطح شهرستان عرضه شده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز در این طرح مشارکت فعال دارند. همچنین مقرر شده تا ۴۰ تن مرغ دیگر توسط مباشرین خریداری و با قیمت مصوب ۹۰ هزار تومان در اختیار شهروندان قرار گیرد.

نادری همچنین به عملکرد اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری در مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ مورد تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز در شهرستان انجام شده که رکوردی بی‌سابقه در تاریخ شهرری محسوب می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی ری این موفقیت را حاصل همکاری گسترده میان فرمانداری، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، مراجع قضائی، نیروی انتظامی و رسانه‌ها دانست و تأکید کرد: تمرکز اصلی بر تخریب سازه‌های بزرگ و تأثیرگذار بوده تا بازدارندگی مؤثرتری در برابر ساخت‌وسازهای غیرمجاز ایجاد شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت نهادهای مسئول به‌ویژه نیروی انتظامی، روند مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز با شدت و اثربخشی بیشتری ادامه یابد.