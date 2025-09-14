ایران صفر- مصر یک؛ نمایش دور از انتظار شاگردان پیاتزا در گیم اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران به منظور برگزاری نخستین دیدار خود در رقابت های قهرمانی جهان، از ساعت ۹ صبح امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور) در مانیل فیلیپین به مصاف مصر رفت.

ترکیب تیم ملی والیبال ایران

با تصمیم روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال مرتضی شریفی، محمد والی زاده، عرشیا به نژاد، علی حاجی پور، عیسی نصیری، پویا خانزاده و محمد حضرت‌پور در ترکیب این تیم برای آغاز دیدار برابر مصر قرار گرفتند.

ست اول: ۲۵ بر ۱۷ به سود مصر

تیم ملی والیبال ایران در در حالی بازی را آغاز کرد که دو مهره اصلی اش یعنی امین اسماعیل نژاد و جواد کریمی را به خاطر مصدومیت در اختیار نداشت. اولین امتیاز به سود ایران ثبت شد اما در ادامه، بازی پایاپای پیش رفت. در ادامه مصری ها توانستند با سرویس‌های پرشی و دفاع روی تور، ۱۲ بر ۹ پیش بیافتند و بلافاصله پیاتزا هم تقاضای وقت استراحت داد.

در ادامه فاصله امتیاز بین دو تیم زیاد شد و بازیکنان مصر در دفاع روی تور مهاجمان ایران را دچار مشکل کردند و فاصله امتیاز ۱۷ بر ۱۰ به سود مصر پیش رفت. در میانه بازی بردیا سعادت و علی رمضانی به میدان آمدند. مصری‌ها در سرویس عملکرد قابل قبولی داشتند و سوار بر بازی بودند. بازیکنان ایران در دفاع عملکرد ضعیفی داشتند و برخلاف لیگ ملت‌ها شاداب بازی نکردند. در نهایت این ست با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ به سود مصر به پایان رسید.

بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی ۲۰۲۵ جهان از ۲۱ شهریور در مانیل فیلیپین آغاز شد و تا ۶ مهر ادامه خواهد داشت. ۳۲ تیم شرکت کننده در این رقابت ها، دیدارهای مقدماتی خود را در ۸ گروه ۴ تیمی برگزار می کنند.

ادامه دارد.......