چرا شاگردان پیاتزا مقابل مصر شکست خوردند؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان به مصاف مصر رفت که با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد. شاگردان پیاتزا در این دیدار با امتیازهای (۲۵ بر ۱۷، ۱۶ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰) مقابل حریف خود مغلوب شدند.

بر اساس آمار این دیدار، تیم ملی مصر در بخش حمله و سرویس نسبت به ایران عملکرد بهتری داشت. مصر توانست ۵۲ امتیاز از حملات خود کسب کند، در حالی که شاگردان پیاتزا ۴۵ امتیاز در این بخش به دست آوردند. در سرویس نیز تیم مصر موفق شد ۸ امتیاز مستقیم کسب کرد که دو برابر امتیازات ایران در این بخش بود.

از سوی دیگر، ایران در دفاع بهتر عمل کرد و ۱۰ امتیاز کسب کرد در حالی که مصر ۷ امتیاز از این بخش به دست آورد. همچنین، اشتباهات فردی بازیکنان نیز در این مسابقه قابل توجه بود؛ تیم ایران از خطاهای مصر ۲۶ امتیاز کسب کرد و در مقابل، مصر از اشتباهات بازیکنان ایران ۲۴ امتیاز به دست آورد.

تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها، سه‌شنبه ۲۵ شهریور از ساعت ۹ صبح به مصاف تونس خواهد رفت.