به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در سومین روز مسابقات قهرمانی جهان از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه (۲۳ شهریورماه) به مصاف مصر خواهد رفت.

علی حدادی پزشک تیم ملی در آستانه دیدار ایران و مصر در مسابقات قهرمانی مردان جهان اظهار داشت: خدا را شکر بعد از دو تا آسیبی (امین و جواد) که گذراندیم، وضعیت بازیکنان الان خیلی خوب است و سعی کردیم که به بهترین حالت ممکن بازیکنان را به مسابقات قهرمانی مردان جهان برسانیم.

وی با بیان این‌که بردیا سعادت با کمردرد به تیم ملی در دوحه پیوست، گفت: سعی کردیم در این مدت این درد را کنترل و مدیریت کنیم، ولی بعد از بازی تدارکاتی با اسلوونی با پیاتزا صحبت کردیم که حداقل یکی دو روزی فشار را از روی او برداریم و اجازه بدهیم که بحث درمانش را ادامه دهد. خدا را شکر این دو روز را به او استراحت دادیم و وضعیت این بازیکن بهتر شده و امروز با تیم تمرین کرد.

حدادی ادامه داد: سعادت هم خیلی مشتاق بود که هرچه زودتر به تمرینات بازگردد و امروز تمرین کرد و دردش خیلی خیلی کم شده است.

پزشک تیم ملی والیبال درباره آخرین وضعیت مرتضی شریفی کاپیتان تیم ایران، گفت: شریفی از ناحیه شانه سمت چپ کمی درد داشت که هر روز روی او کار می‌کنیم. در مجموع این مشکل تحت کنترل است و امروز خیلی گزارش خوبی از وضعیت دردش داد.

وی درباره شرایط سایر بازیکنان هم ادامه داد: شرایط سایر بازیکنان در حد گرفتگی عضلات و مشکلات روتین والیبالیست‌ها و ورزشکاران است و مشکل خاصی نیست. همه سرحال هستند و آماده برای اینکه نتیجه خوبی در این مسابقات بگیریم.