۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

تشریح شرایط ملی‌پوشان والیبال؛ ‏‬سعادت و شریفی تحت کنترل هستند

پزشک تیم ملی والیبال آخرین وضعیت جسمانی بازیکنان این تیم در آستانه دیدار با مصر در مسابقات قهرمانی جهان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در سومین روز مسابقات قهرمانی جهان از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه (۲۳ شهریورماه) به مصاف مصر خواهد رفت.

علی حدادی پزشک تیم ملی در آستانه دیدار ایران و مصر در مسابقات قهرمانی مردان جهان اظهار داشت: خدا را شکر بعد از دو تا آسیبی (امین و جواد) که گذراندیم، وضعیت بازیکنان الان خیلی خوب است و سعی کردیم که به بهترین حالت ممکن بازیکنان را به مسابقات قهرمانی مردان جهان برسانیم.

وی با بیان این‌که بردیا سعادت با کمردرد به تیم ملی در دوحه پیوست، گفت: سعی کردیم در این مدت این درد را کنترل و مدیریت کنیم، ولی بعد از بازی تدارکاتی با اسلوونی با پیاتزا صحبت کردیم که حداقل یکی دو روزی فشار را از روی او برداریم و اجازه بدهیم که بحث درمانش را ادامه دهد. خدا را شکر این دو روز را به او استراحت دادیم و وضعیت این بازیکن بهتر شده و امروز با تیم تمرین کرد.

حدادی ادامه داد: سعادت هم خیلی مشتاق بود که هرچه زودتر به تمرینات بازگردد و امروز تمرین کرد و دردش خیلی خیلی کم شده است.

پزشک تیم ملی والیبال درباره آخرین وضعیت مرتضی شریفی کاپیتان تیم ایران، گفت: شریفی از ناحیه شانه سمت چپ کمی درد داشت که هر روز روی او کار می‌کنیم. در مجموع این مشکل تحت کنترل است و امروز خیلی گزارش خوبی از وضعیت دردش داد.

وی درباره شرایط سایر بازیکنان هم ادامه داد: شرایط سایر بازیکنان در حد گرفتگی عضلات و مشکلات روتین والیبالیست‌ها و ورزشکاران است و مشکل خاصی نیست. همه سرحال هستند و آماده برای اینکه نتیجه خوبی در این مسابقات بگیریم.

سیده فرزانه شریفی

