محمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران مقابل مصر در مسابقات قهرمانی جهان گفت: تیم ما مقابل مصر عملکرد قابل قبولی نداشت و نتیجه‌ای که رقم خورد کاملاً غیرمنتظره بود. پس از مسابقات لیگ ملت‌های والیبال و درخشش بازیکنان ایران در آن رقابت‌ها شاید کمتر کسی فکر می‌کرد ایران از پس مصر برنیاید اما ورزش غیرقابل پیش‌بینی است و نتیجه‌ای رقم خورد که کمتر کسی انتظار آن را داشت. به هر حال بازی با مصر تمام شده و باید بازیکنان پرونده آن مسابقه را ببندند و به فکر بازی با تونس باشند. شاید باخت مقابل مصر یک تلنگر خوبی برای همه بازیکنان شد.

وی افزود: شاید این باخت باعث شود که بازیکنان به خودشان بیایند و متوجه شوند که هیچ تیمی را نباید دست کم بگیرند. خود بازیکنان مصر نیز پیروزی مقابل تیم ما را باور نمی‌کردند و خوشحالی آن‌ها پس از پایان مسابقه به خوبی این موضوع را نشان می‌داد. به هر حال هر تیمی که برای قهرمانی جهان می‌آید، مسلماً یک تیم آماده است و نباید دست کم گرفته شود. من فکر می‌کنم بزرگترین مشکل ما در بازی مقابل مصر این بود که حریف را دست کم گرفتیم. به هر حال امیدوارم این شکست به بازیکنان ما انگیزه بدهد که در دیدارهای بعدی محکم‌تر، قاطع‌تر و با توان بیشتری ظاهر شوند.

ترکاشوند در مورد بازی مقابل تونس گفت: شاید خیلی از کارشناسان و علاقمندان به والیبال قبل از مسابقات جهانی فیلیپین این تصور را داشتند که ایران گروه راحتی دارد و حتی مصر را با فیلیپین مقایسه می‌کردند اما شرایط کمی سخت‌تر شده است. در بازی مقابل تونس هم باید بازیکنان با تمام توان به میدان بیایند و فکر نکنند حریف راحتی پیش روی آن‌هاست. هیچ تیمی برای باخت به میدان نمی‌آید و باید با تمام توان بجنگند. اگر هدف تیم صعود به جمع چهار تیم برتر جهان باشد، فرقی نمی‌کند با چه تیمی بازی کند؛ ما همیشه توانایی رقابت با تیم‌های خوب جهان را داریم.

وی گفت: پیاتزا نشان داده می‌تواند بچه‌ها را بازگرداند. هدف اصلی ما باید این باشد که تلاش کنیم به عنوان تیم دوم گروه صعود کنیم و در عین حال امیدوار باشیم که مصر یکی از بازی‌های خود را واگذار کند تا شانس سرگروهی و مواجهه با حریفان راحت‌تر برای ما فراهم شود. اگر ما هر دو بازی خود را با پیروزی پشت سر بگذاریم، احتمال خطای مصر هم وجود دارد چون این‌طور نیست که آن‌ها همیشه بدون اشتباه ظاهر شوند. بنابراین، همچنان امکان کسب سرگروهی وجود دارد، به شرطی که باخت دیگری نداشته باشیم و از اشتباهات خود درس بگیریم.

مربی والیبال ایران در پاسخ به این سوال که ضعف تیم ملی در بازی با مصر چه بود، عنوان کرد: در بازی اول اشتباهات زیادی داشتیم و در دفاع روی تور ضعیف عمل کردیم، با این حال من فکر می‌کنم اگرچه شکست تلخ است و کسی انتظار چنین نتیجه‌ای نداشت اما این اتفاق بهترین زمان ممکن رخ داد و چنین تلنگری به تیم وارد شد. روز بد هر تیمی ممکن است اتفاق بیفتد و خوشحالیم که این تجربه زود رخ داد تا در گام‌های بعدی بهتر عمل کنیم.

ترکاشوند تأکید کرد: اگر در بازی مقابل مصر می‌توانستیم در برخی فاکتورها بهتر عمل کنیم، احتمالاً بازی حتی به ست پنجم کشیده می‌شد، اما اشتباهات زیاد و روز بد ما باعث باخت شد. با این حال، هنوز شانس صعود داریم و امیدوارم تیم با انگیزه و توکل به خدا، در بازی‌های بعدی عملکرد بهتری ارائه دهد.

مربی والیبال خاطرنشان کرد: امیدوارم بازیکنان تیم ملی دیگر به بازی با مصر فکر نکنند، البته قطعاً پیاتزا چنین تفکری را به بازیکنان انتقال می‌دهد. ضمن اینکه بازیکنان ما همگی حرفه‌ای هستند و می‌دانند که ورزش همین است. در همین مسابقات قهرمانی جهان باخت ژاپن مقابل ترکیه یا باخت پرتغال مقابل کوبا نشان داد این اتفاقات ممکن است برای هر تیمی رخ بدهد. مهم این است که بازیکنان برابر تونس محکم و با تمام توان به میدان بیایند و هیچ تیمی دیگری را دست کم نگیرند.