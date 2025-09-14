به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو پیاتزا بعد از شکست تیم ملی والیبال برابر مصر در مسابقات قهرمانی جهان با تاکید بر اینکه حریف بازی فوق العاده ای ارائه داد، گفت: حضور بازیکنان مصر در زمین و تلاش شان فوق العاده بودند. آنها به شدت یکدیگر را حمایت می کردند.

وی در عین حال به بازی دور از انتظار شاگردانش در تیم ملی والیبال اشاره کرد و ادامه داد: ما بهترین بازی ممکن را ارائه ندادیم و به همین خاطر بود که مصری ها بردند. در حالت عادی بازی همین بود و ما باختیم.

سرمربی تیم ملی والیبال درمورد ذهنیتش برای ادامه راه در مسابقات قهرمانی جهان و دیدار با تونس و فیلیپین به یک موضوع اشاره داشت و گفت: ذهنیت اینه که آیا باید از یک کوه بالا برویم؟ نه به طور معمول. اما در هر گروهی نباید شرایط را ساده گرفت. هر گروه یک جور بازی پنجم دارد که نباید انتظار خاصی داشته باشیم به خصوص در مسابقات قهرمانی جهان.

پیاتزا تاکید کرد: هر بازی را باید از صفر - صفر شروع کرد اما مهم در جایی باشیم که باید باشیم. امروز ما مثل همیشه حاضر نبودیم.

سرمربی تیم ملی والیبال در پایان گفت: به مصر تبریک می گویم چون واقعا بازی فوق العاده ای انجام دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور) در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی مردان جهان 3 بر یک مغلوب مصر قهرمان آفریقا شد. ملی پوشان ایران روز سه شنبه برای برگزاری دومین دیدار خود به مصاف تونس می روند.