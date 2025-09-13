به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از روز جمعه (۲۱ شهریور) با دیدار فیلیپین و تونس در سالن آسیا آرنا و در حضور هزاران تماشاگر فیلیپینی آغاز شد.
در این دوره از رقابت ها که برای نخستین مرتبه با حضور ۳۲ تیم و با فرمت جدید برگزار می شود، بر اساس اعلام کمیته برگزاری مسابقات تیم های بلغارستان و ایران به ترتیب با میانگین سنی ۲۳.۲ و ۲۴.۹ سال سن به ترتیب به عنوان جوانترین تیمهای این مسابقات معرفی شدند.
همچنین تیمهای قطر و الجزایر به ترتیب با میانگین سنی ۳۱.۳ و ۳۰.۳ سال باتجربهترین تیمهای این رقابت ها نام گرفتند.
ازسوی دیگر ترکیه با میانگین قدی ۲۰۱ سانتی متر بلندقامتترین و تیم ژاپن با ۱۹۰ سانتی متر کوتاه قامتترین تیم این مسابقات هستند.
میانگین سن و قد ۳۲ تیم شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به شرح زیر است:
مصر: ۲۷.۱ سال و ۱۹۳ سانتی متر
ایران: ۲۴.۹ سال و ۱۹۸ سانتی متر
آرژانتین: ۲۸.۱ سال و ۱۹۴ سانتی متر
فنلاند: ۲۵.۴ سال و ۱۹۶ سانتی متر
فرانسه: ۳۰.۲ سال و ۱۹۷ سانتی متر
کره جنوبی: ۲۶.۳ سال و ۱۹۲ سانتی متر
الجزایر: ۳۰.۳ سال و ۱۹۲ سانتی متر
بلژیک: ۲۵.۷ سال و ۱۹۵ سانتی متر
ایتالیا: ۲۷.۱ سال و ۱۹۸ سانتی متر
اوکراین: ۲۹.۲ سال و ۱۹۵ سانتی متر
هلند: ۲۶.۹ سال و ۲۰۰ سانتی متر
لهستان: ۲۸.۳ سال و ۱۹۸ سانتی متر
قطر: ۳۱.۵ سال و ۱۹۶ سانتی متر
رومانی: ۲۸ سال و ۱۹۵ سانتی متر
کانادا: ۲۶.۹ سال و ۱۹۶ سانتی متر
ژاپن: ۲۶.۹ سال و ۱۹۰ سانتی متر
لیبی: ۲۹.۴ سال و ۱۹۴ سانتی متر
ترکیه: ۲۶.۳ سال و ۲۰۱ سانتی متر
برزیل: ۲۷.۶ سال و ۱۹۷ سانتی متر
چین: ۲۷.۶ سال و ۱۹۶ سانتی متر
جمهوری چک: ۲۸ سال و ۱۹۶ سانتی متر
صربستان: ۲۷.۵ سال و ۱۹۸ سانتی متر
کلمبیا: ۲۷ سال و ۱۹۶ سانتی متر
کوبا: ۲۸.۲ سال و ۱۹۶ سانتی متر
پرتغال: ۲۷.۶ سال و ۱۹۱ سانتی متر
آمریکا: ۲۸.۵ سال و ۱۹۶ سانتی متر
بلغارستان: ۲۳.۲ سال و ۱۹۹ سانتی متر
شیلی: ۲۷ سال و ۱۹۳ سانتی متر
آلمان: ۲۷.۴ سال و ۱۹۷ سانتی متر
اسلوونی: ۲۸ سال و ۱۹۷ سانتی متر
فیلیپین: ۲۵.۶ سال و ۱۸۶ سانتی متر
تونس: ۲۸ سال و ۱۹۶ سانتی متر
