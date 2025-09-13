به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از روز جمعه (۲۱ شهریور) با دیدار فیلیپین و تونس در سالن آسیا آرنا و در حضور هزاران تماشاگر فیلیپینی آغاز شد.

در این دوره از رقابت ها که برای نخستین مرتبه با حضور ۳۲ تیم و با فرمت جدید برگزار می شود، بر اساس اعلام کمیته برگزاری مسابقات تیم های بلغارستان و ایران به ترتیب با میانگین سنی ۲۳.۲ و ۲۴.۹ سال سن به ترتیب به عنوان جوانترین تیم‌های این مسابقات معرفی شدند.

همچنین تیم‌های قطر و الجزایر به ترتیب با میانگین سنی ۳۱.۳ و ۳۰.۳ سال باتجربه‌ترین تیم‌های این رقابت ها نام گرفتند.

ازسوی دیگر ترکیه با میانگین قدی ۲۰۱ سانتی متر بلندقامت‌ترین و تیم ژاپن با ۱۹۰ سانتی متر کوتاه قامت‌ترین تیم این مسابقات هستند.

میانگین سن و قد ۳۲ تیم شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

مصر: ۲۷.۱ سال و ۱۹۳ سانتی متر

ایران: ۲۴.۹ سال و ۱۹۸ سانتی متر

آرژانتین: ۲۸.۱ سال و ۱۹۴ سانتی متر

فنلاند: ۲۵.۴ سال و ۱۹۶ سانتی متر

فرانسه: ۳۰.۲ سال و ۱۹۷ سانتی متر

کره جنوبی: ۲۶.۳ سال و ۱۹۲ سانتی متر

الجزایر: ۳۰.۳ سال و ۱۹۲ سانتی متر

بلژیک: ۲۵.۷ سال و ۱۹۵ سانتی متر

ایتالیا: ۲۷.۱ سال و ۱۹۸ سانتی متر

اوکراین: ۲۹.۲ سال و ۱۹۵ سانتی متر

هلند: ۲۶.۹ سال و ۲۰۰ سانتی متر

لهستان: ۲۸.۳ سال و ۱۹۸ سانتی متر

قطر: ۳۱.۵ سال و ۱۹۶ سانتی متر

رومانی: ۲۸ سال و ۱۹۵ سانتی متر

کانادا: ۲۶.۹ سال و ۱۹۶ سانتی متر

ژاپن: ۲۶.۹ سال و ۱۹۰ سانتی متر

لیبی: ۲۹.۴ سال و ۱۹۴ سانتی متر

ترکیه: ۲۶.۳ سال و ۲۰۱ سانتی متر

برزیل: ۲۷.۶ سال و ۱۹۷ سانتی متر

چین: ۲۷.۶ سال و ۱۹۶ سانتی متر

جمهوری چک: ۲۸ سال و ۱۹۶ سانتی متر

صربستان: ۲۷.۵ سال و ۱۹۸ سانتی متر

کلمبیا: ۲۷ سال و ۱۹۶ سانتی متر

کوبا: ۲۸.۲ سال و ۱۹۶ سانتی متر

پرتغال: ۲۷.۶ سال و ۱۹۱ سانتی متر

آمریکا: ۲۸.۵ سال و ۱۹۶ سانتی متر

بلغارستان: ۲۳.۲ سال و ۱۹۹ سانتی متر

شیلی: ۲۷ سال و ۱۹۳ سانتی متر

آلمان: ۲۷.۴ سال و ۱۹۷ سانتی متر

اسلوونی: ۲۸ سال و ۱۹۷ سانتی متر

فیلیپین: ۲۵.۶ سال و ۱۸۶ سانتی متر

تونس: ۲۸ سال و ۱۹۶ سانتی متر