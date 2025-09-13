  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۸

نخستین پیروزی آمریکا و کانادا در مسابقات والیبال قهرمانی جهان

نخستین پیروزی آمریکا و کانادا در مسابقات والیبال قهرمانی جهان

تیم‌های ملی والیبال آمریکا و کانادا در نخستین مسابقه خود در قهرمانی جهان مقابل کلمبیا و لیبی به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان از ۲۱ شهریور به میزبانی فیلیپین آغاز شد. در اولین مسابقه از دومین روز این رقابت‌ها تیم‌های آمریکا و کلمبیا از ساعت ۵:۳۰ صبح به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری سه بر صفر آمریکا به پایان رسید.

ست اول: ۲۵ بر ۲۰ آمریکا
ست دوم: ۲۵ بر ۲۱ آمریکا
ست سوم: ۲۵ بر ۱۴ آمریکا

در پایان این دیدار که در چارچوب رقابت گروه D برگزار شد، اتان چمپلین دریافت‌کننده قدرتی آمریکا با کسب ۱۷ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن زمین شد.

در دیگر بازی امروز کانادا و لیبی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود کانادا به پایان رسید.

ست اول: ۲۵ بر ۲۲ لیبی
ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ کانادا
ست سوم: ۲۵ بر ۱۲ کانادا
ست چهارم: ۲۹ بر ۲۷ کانادا

کد خبر 6587438
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها