نخستین پیروزی آمریکا و کانادا در مسابقات والیبال قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان از ۲۱ شهریور به میزبانی فیلیپین آغاز شد. در اولین مسابقه از دومین روز این رقابتها تیمهای آمریکا و کلمبیا از ساعت ۵:۳۰ صبح به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری سه بر صفر آمریکا به پایان رسید.
ست اول: ۲۵ بر ۲۰ آمریکا
ست دوم: ۲۵ بر ۲۱ آمریکا
ست سوم: ۲۵ بر ۱۴ آمریکا
در پایان این دیدار که در چارچوب رقابت گروه D برگزار شد، اتان چمپلین دریافتکننده قدرتی آمریکا با کسب ۱۷ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن زمین شد.
در دیگر بازی امروز کانادا و لیبی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود کانادا به پایان رسید.
ست اول: ۲۵ بر ۲۲ لیبی
ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ کانادا
ست سوم: ۲۵ بر ۱۲ کانادا
ست چهارم: ۲۹ بر ۲۷ کانادا
