شکست عجیب کوبا و ژاپن در مسابقات والیبال قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، تیم‌های کوبا و پرتغال از ساعت ۹ امروز (شنبه، ۲۲ شهریور) به مصاف هم رفتند. در این دیدار کوبا مقابل حریف خود با نتیجه سه بر یک بازنده شد.

ست اول: ۲۵ بر ۲۰ کوبا

ست دوم: ۲۵ بر ۲۲ پرتغال

ست سوم: ۲۵ بر ۱۹ پرتغال

ست چهارم: ۲۵ بر ۱۹ پرتغال

همچنین در ادامه تیم ملی والیبال ترکیه به مصاف ژاپن رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود ترکیه به پایان رسید.

ست اول: ۲۵ بر ۱۹ به سود ترکیه

ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ به سود ترکیه

ست سوم: ۲۵ بر ۱۹ به سود ترکیه‌