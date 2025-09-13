  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

شکست عجیب کوبا و ژاپن در مسابقات والیبال قهرمانی جهان

شکست عجیب کوبا و ژاپن در مسابقات والیبال قهرمانی جهان

تیم های ملی والیبال کوبا و ژاپن در آغاز دیدارهای خود در مسابقات قهرمانی جهان مقابل پرتغال و ترکیه شکست خوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، تیم‌های کوبا و پرتغال از ساعت ۹ امروز (شنبه، ۲۲ شهریور) به مصاف هم رفتند. در این دیدار کوبا مقابل حریف خود با نتیجه سه بر یک بازنده شد.

ست اول: ۲۵ بر ۲۰ کوبا
ست دوم: ۲۵ بر ۲۲ پرتغال
ست سوم: ۲۵ بر ۱۹ پرتغال
ست چهارم: ۲۵ بر ۱۹ پرتغال

همچنین در ادامه تیم ملی والیبال ترکیه به مصاف ژاپن رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود ترکیه به پایان رسید.

ست اول: ۲۵ بر ۱۹ به سود ترکیه
ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ به سود ترکیه
ست سوم: ۲۵ بر ۱۹ به سود ترکیه‌

کد خبر 6587722
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها