۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۹

محموله بزرگ قاچاق در دیلم کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف ۳ دستگاه خودروی شوتی و کشف انواع کالای قاچاق به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال در شهرستان دیلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید «موسوی دیلم» حین کنترل خودروهای عبوری به ۲ دستگاه خودروی سمند و یک دستگاه وانت پراید مشکوک شده که برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها انواع کالای قاچاق از قبیل لوازم یدکی استوک، باطری خودرو و ابزار آلات که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی و قاچاق بوده کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۱۰ میلیارد و۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد، در این رابطه سه نفر متهم دستگیر شد که با تشکیل پرونده به مرجع ذی صلاح معرفی شدند.

