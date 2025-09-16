کشف ۱۳۳ تن برنج قاچاق در قلب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با اقدامات اطلاعاتی مأموران این پلیس مشخص شد مقادیری کالای اساسی در انباری واقع در خیابان مصطفی خمینی، تخلیه و دپو شده که قرار است به بازار تهران منتقل و توزیع شود.

این مقام انتظامی عنوان داشت: مأموران این پلیس با هماهنگی از سوی مرجع قضائی محل مذکور را مورد بازرسی قرار دادند که مشخص شد برنج‌های مذکور فاقد مجوزهای قانونی و اسناد گمرکی معتبر هستند و به همین دلیل دستور ضبط این اموال صادر شد.

وی تصریح کرد: کالاها شامل ۱۳۳ هزار و ۲۲۰ کیلوگرم کیلوگرم برنج بوده که پرونده قضائی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۷۵ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: ورود کالای قاچاق و ارز به کشور باعث ورشکستگی کارخانجات و بیکار شدن کارگران ایرانی می‌شود.