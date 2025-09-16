  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

کشف ۱۳۳ تن برنج قاچاق در قلب تهران

پلیس امنیت اقتصادی تهران از توقیف بیش از ۱۳۳ هزار کیلوگرم برنج قاچاق به ارزش ۷۵ میلیارد ریال در یک انبار حوالی خیابان مصطفی خمینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با اقدامات اطلاعاتی مأموران این پلیس مشخص شد مقادیری کالای اساسی در انباری واقع در خیابان مصطفی خمینی، تخلیه و دپو شده که قرار است به بازار تهران منتقل و توزیع شود.

این مقام انتظامی عنوان داشت: مأموران این پلیس با هماهنگی از سوی مرجع قضائی محل مذکور را مورد بازرسی قرار دادند که مشخص شد برنج‌های مذکور فاقد مجوزهای قانونی و اسناد گمرکی معتبر هستند و به همین دلیل دستور ضبط این اموال صادر شد.

وی تصریح کرد: کالاها شامل ۱۳۳ هزار و ۲۲۰ کیلوگرم کیلوگرم برنج بوده که پرونده قضائی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۷۵ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: ورود کالای قاچاق و ارز به کشور باعث ورشکستگی کارخانجات و بیکار شدن کارگران ایرانی می‌شود.

