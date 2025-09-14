به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر درباره موضوع کم آبی گفت: اگر اعضای شورا در مورد تهران مطالعهای کردهاند، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه دهند تا مورد بحث و بررسی صورت بگیرد و بتوانیم به نتیجه برسیم.
مهدی چمران تأکید کرد: تهران آب ندارد؛ اما مگر اصفهان آب دارد؟ امروز در زاینده رود کنسرت برگزار میکنند. ما باید خود را با شرایط وفق دهیم و بتوانیم برای آن برنامهریزی کنیم. این جمعیت ۱۰ میلیون نفری به هر جای کشور برود، آنجا را به هم خواهد ریخت. حتی اگر دو میلیون نفر هم به نقطهای دیگر بروند، چالش ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه باید در مورد آب و فاضلاب برنامهریزی صورت بگیرد، یادآور شد: یکی از وزارتخانهها پیشنهاد داده بود که به دلیل کم آبی، دو سال ساخت و ساز متوقف شود و ما گفتیم که باید راهکارها بررسی و ارائه شود تا چنین اتفاقی رخ ندهد.
چمران با تأکید بر اینکه وقتی آب را در اصفهان میبندیم و طراوت آن را میگیریم، چیزی از آن باقی نمیماند، گفت: به هر شکل امیدواریم پیشنهادات جامعی برای مدیریت مسائل پایتخت ارائه شود. مسائلی هست که همه میگویند اما همه به آن عمل نمیکنند.
