به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری و رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره موسیقی کیش با عنوان «جشنواره نواحی موسیقی بانوان ایران» که آبان امسال در کیش برگزار میشود، بعدازظهر امروز شنبه ۲۲ شهریور در خانه موسیقی برگزار شد.
در ابتدا، ۲ هنرمند نوازنده دف و کمانچه؛ نگین محمدی و آتنا قرایی، به اجرای قطعه موسیقی پرداختند.
حمیدرضا نوربخش، مریم جلالی، سیدحمیدرضا حسینی، ابوالفضل صادقینژاد، ایرج نعیمایی، ژیوار شیخالاسلامی و آذر هاشمی اعضای شورای علمی و هنری جشنواره، حمید هادی دبیر هنری جشنواره نواحی بانوان کیش و محمدعلی حائری شیرازی مدیر هنری سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست حضور داشتند.
پس از اجرای موسیقی، ویدئویی برای مرور چهار دوره برگزاری جشنواره موسیقی کیش پخش شد.
تشریح جزئیاتی از جشنواره موسیقی نواحی بانوان ایران
سپس، حمید هادی با تسلیت درگذشت هنرمندان موسیقی؛ بهمن رجبی، علاالدین یاسینی، رحیم عزت بقایی، جمشید عزیزخانی و امید جهان، گفت: نظر شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی کیش بر این بوده که در این رویداد کارهای موازی با دیگر جشنوارههای موجود نداشته باشیم به همین دلیل هر سال جشنوارهها را بازتعریف میکنیم و هر سال بزرگداشت و موضوع مخصوص به خودش را دارد.
وی بیان کرد: درخشش رنگینکمان اقوام موسیقی را امسال در این رویداد شاهد خواهیم بود در ذیل برنامههایی بومی - ملی و با بهرهگیری از ظرفیتهای جزیره کیش، تعالی اندیشه اسلامی ایرانی، سبک زندگی ایرانی و ... را می بینیم.
هادی با بیان اینکه پوستر این جشنواره با نگاهی به نگین خلیجفارس طراحی شده، توضیح داد: در این پوستر نمایشی از زیبایی ساحل ایران و جزیره کیش دیده میشود. همچنین سازی که به عنوان نماد در این پوستر نمایش دادیم، هارپ یا ساز چنگ است که از مشهورترین سازهای سنتی و تاریخی است. این ساز تاریخیترین ساز ایرانی است که در این پوستر نمود دارد. توجه به نام خلیج همیشه فارس در برند این ساز و تلفیق موسیقی کیش و پرچم ایران وجود دارد و سعی شده زیباییهای این فستیوال را دوچندان کنیم.
وی با اشاره به اهداف جشنواره که احیای سنتها با محوریت بانوان نواحی ایران است، گفت: از جمله اهداف جشنواره، بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در جهت تقویت هویت ایرانی، تعالی هنر و اندیشه ایرانی اسلامی، نمایش جلوههای جذاب از فرهنگ، سبک زندگی، تمدن و جغرافیای این سرزمین مقدس است. این جشنواره از ۱۹ آبان ماه در جزیره کیش برگزار میشود. شکل اجرا به صورت رقابتی و بدون محدودیت سنی خواهد بود. تجلیل از مقام یکی از بانوان موسیقی ایران و یکی دیگر از بانوان موسیقی نواحی را در این جشنواره خواهیم داشت.
دبیر هنری جشنواره تصریح کرد: در ترکیب اجراها به صورتی عمل خواهیم کرد که مغایر با قوانین سرزمین اصلی نباشد و گروهها با قوت برنامههای خودشان را اجرا کنند. کنسرت ویژه بانوان نیز در جشنواره خواهیم داشت.
ایجاد روحیه نشاط در جشنواره
وی گفت: ایجاد روحیه نشاط در جشنواره یکی از اهداف است و همین موضوع سبب شده تا برنامههای شاد گروهها و هنرمندان اجرا شود. داوران هشت گروه را انتخاب خواهند کرد. اجراهای ما در کیش با توجه به فضای خوب کیش در آبان ماه، کنار ساحل و کنار بازارهای بزرگ خواهد بود و فقط مراسم افتتاحیه و اختتامیه در سالن سربسته خواهد بود.
هادی درباره اجراهای جشنواره توضیح داد: پیش از برگزاری جشنواره بانوان نواحی، ۲ اجرای کنسرت بانوان در کیش برگزار کردیم که در هر ۲ تمامی بلیتها فروش رفت. اجرای گروهی بانوان موسیقی نواحی ایران در قالب آثار بدیع که برگرفته از هنر و فرهنگ اقوام ایرانی باشد و در شکلی جدید و جذاب با مضامین ارزشمند ارائه میشود. همچنین، تکنوازی سازهای بومی در کنار آوازهای اصیل و نغمات آئینی در سرزمین مادری را شامل؛ لالاییهای مادرانه، کارآواها، سوگ و سور، مولودی و … خواهیم داشت. همچنین اجرای کنسرت (شبهای نواحی ایران) ویژه بانوان نیز برگزار میشود.
مریم جلالی در این نشست بیان کرد: خیلی خوشحالم از اینکه موسیقی همانطور که پیوند دهنده عناصر هویتی است، این بار هم دست به کار شده تا موثر واقع شود. در سازمان میراث فرهنگی همیشه این عزم را داشتهام که بگویم موسیقی ما یک پیوستار فرهنگی مستمر است. مادران و زنان سفیران این فرهنگ هستند و به نسلهای آینده انتقال دادند. نمایههای دیداری سنتی ما در میراث سنتی بوده همانطور که نمایههای صوتی در موسیقی بوده است. امیدوارم ظرفیتهای ما در خدمت وضعیت ما قرار بگیرد تا این ظرفیتهای بسیار را به جهان نمایش دهیم.
سپس مریم جلالی نشست را ترک کرد.
حمیدرضا نوربخش در ادامه درگذشت ۴ هنرمند موسیقی را تسلیت گفت و بیان کرد: موسیقی نواحی بانوان، عرصهای گسترده و باقدمت زیاد است که توجه این رویداد به آن بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم این جشنواره استمرار داشته باشد.
سیدحمیدرضا حسینی نیز گفت: نظیر چنین رویدادهایی در وزارت فرهنگ، حوزه هنری و صداوسیما برگزار میشود اما به لحاظ کیفیت این جشنواره، تحسین برانگیز بود. این جشنوارهها فرصتی برای کشف استعدادها و فراموش نشدن موسیقی نواحی و سنتی است. در واقع، موسیقی نواحی، دریای بزرگی است که جشنوارهها هر سال بخشی از این دریا را کشف میکنند.
عدم حضور بانوان، سبب رواج موسیقیهای نادرست در کشور شد
ایرج نعیمایی نیز در ادامه نشست گفت: تعبیر میهن را با عنوان مام وطن داریم. همه آنچه انسان دارد از مادر است و آنچه ما از هنر داریم مدیون مادران است. تعدادی از هنرمندان موسیقی را داریم که آموزششان را از مادران خود فراگرفتهاند و رشد کردند. غیر از این نقش خانمها، در کیفیت و کمیت هنر، کمتر از آقایان نیست.
وی تاکید کرد: واقعیت این است که نسبت به حضور بانوان در موسیقی کم لطفی شده است و عدم حضور بانوان، سبب رواج موسیقیهای نادرست در کشور شد. بانوان در حوزه فرهنگ و هنر نقشی کلیدی دارند. بانوان نقش معشوقی و مردان نقش عاشقی دارند. امیدوارم در آینده حضور گسترده و جامعی از بانوان شاهد باشیم.
کاری کنیم موسیقی بانوان جایگاه پیدا کند
ابوالفضل صادقینژاد دیگر عضو شورای علمی هنری جشنواره در بخش بعدی نشست عنوان کرد: حق است که بگویم اولین معلم من نیز مادرم بود و هر آنچه دارم از مادرم است. چقدر خوب است که خانه موسیقی در کنار بانوان است و امیدوارم کاری کنیم که موسیقی بانوان جایگاهی پیدا کند.
آذر هاشمی نیز این جشنواره را حرکتی مبارک دانست و گفت: چقدر خوب است چنین جشنوارهای به موسیقی نواحی بانوان میپردازد. این جشنواره فرصتی برای هنرمندان جوانی است که دیده نشدهاند و از هنرمندان میخواهم فقط برای برنده شدن نیایند بلکه بیایند تا دیده شوند.
محمدعلی حائری شیرازی مدیر هنری سازمان مناطق آزاد کیش نیز در پایان گفت: سازمان مناطق آزاد کیش موظف است رویدادهای مختلفی را در فواصل متفاوت برنامهریزی و برگزار کند، چراکه ما به نوعی ویترین کشور هستیم و وقتی میخواهیم به این مهم دست پیدا کنیم باید به هنر و فرهنگ و برگزاری جشنواره موسیقی روی بیاوریم.
وی بیان کرد: رویدادهای متنوعی که در کیش برای اینکه رنگ و بوی اصیل به خود بگیرد، برگزار میشود. جشنواره موسیقی نواحی بانوان ۲ جز دارد؛ جز اول موسیقی نواحی و جز دوم بانوان. موسیقی نواحی شامل ریشهها، آواها، نواها و سوگوارههای ایران است و وقتی جشنواره برگزار میکنیم میخواهیم آبی زلال را از سرچشمه بیاوریم. جز دوم، بانوان هستند. بانوان، نقشی بی بدیل در موسیقی نواحی ایران دارند.
حائری شیرازی در پایان عنوان کرد: جشنوارههای متنوعی داریم اما همت آقای هادی و محبت خانه موسیقی ایران، ریشه و هویت علمی و حرفهای را به این جشنواره میدهد و امیدواریم بتوانیم به صورت مستمر در خدمت این رویداد باشیم.
