به گزارش خبرنگار مهر، اعظم الهامی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه مهارت خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: طراحی ظرفیت کسب‌وکار برای بانوان در حوزه‌هایی همچون قالی‌بافی، گلیم‌بافی و سفالگری در دستور کار قرار گرفته که قابلیت تجاری‌سازی دارند.

وی افزود: بیشتر فروش بانوان در استان سنتی است و باید به سمت نوآوری حرکت کنند.

الهامی ادامه داد: شبکه‌سازی برای افزایش اشتغال با رویکرد بازاریابی دیجیتال از اهداف این طرح است که در قالب چارچوب اجرایی برای حمایت از کسب‌وکار بانوان دنبال خواهد شد.

مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان شمالی با اشاره به اینکه صنایع‌دستی استان عمدتاً توسط بانوان تولید می‌شود گفت: در این طرح سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهد تا تولیدات به سمت خلاقیت و نوآوری برود.

وی بیان کرد: این طرح باید در شورای برنامه‌ریزی تصویب شود و در صورت تحقق، توسعه کسب‌وکار بانوان در استان اتفاق خواهد افتاد.

الهامی هدف از اجرای این طرح را ایجاد سیستم حمایتی از کار، توسعه برند منطقه‌ای، تقویت شبکه آموزشی برای کسب‌وکار و افزایش اشتغال پایدار عنوان کرد.

وی گفت: در مرحله نخست یک میلیارد تومان اعتبار تخصیص خواهد یافت که در مجموع ۹ میلیارد تومان برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان شمالی افزود: شناسایی منابع انسانی، آموزش، تدوین سند توسعه، برگزاری نشست‌های تخصصی و تورهای گردشگری بخشی از این طرح است که در صورت همراهی همه دستگاه‌ها، می‌تواند تحولی بزرگ در حوزه کسب‌وکار بانوان استان ایجاد کند.