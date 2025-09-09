اعظم الهامی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رویداد امسال در هفت بخش شامل خانواده، رسانه، مدیران، دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد، نخبگان و شرکتها و مؤسسات خصوصی برگزار میشود.
وی با اشاره به روند ثبتنام بیان کرد: فعالان جمعیتی میتوانند از ابتدای مرداد تا پایان شهریور با مراجعه به نشانی اینترنتی [jayeze.setadjamiat.ir](http://jayeze.setadjamiat.ir) در یکی از بخشهای هفتگانه این جایزه نامنویسی کنند.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده بیان کرد: جایزه ملی جوانی جمعیت امسال در تاریخ ۲۴ آبان با حضور مقامات عالی کشور برگزار خواهد شد و به منتخبانی از میان دستگاههای دولتی، نخبگان، گروههای مردمی، مؤسسات خصوصی و خانوادههای برتر جوایزی اهدا میشود.
الهامی مهلت ارسال آثار را تا ۳۰ شهریور اعلام کرد و گفت: طبق قانون، این رویداد با حضور رئیسجمهور برگزار خواهد شد.
