کیفیت پایین نان در بندرعباس موجب گلایه مندی مردم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا حیدری ظهر یکشنبه در یکصد و هشتادو پنجمین نشست شورای اسلامی شهر بندرعباس که با حضور جمعی از مدیران آموزشوپرورش نواحی یک و دو، معاونین شهرداری، اعضای شورای شهر، رسانهها و مسئولان شهری برگزار شد ضمن اشاره و گرامیداشت فرخندهزادروز پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: این تقارن خجسته، یادآور دو ستون اصلی هدایت و علم در تاریخ اسلام است. پیامبر رحمت و بنیانگذار مدرسه معرفت، امام صادق (ع)، ما را به سوی وحدت و همافزایی فرا میخوانند. هفته وحدت، تنها یک مناسبت نیست؛ بلکه دعوتی است برای تمرکز بر مشترکات دینی، همفکری مذاهب اسلامی و ساخت جامعهای متحد.
عدالت آموزشی؛ محور مهم سیاستگذاری شورا
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی، وضعیت آموزشی در مناطق کمبرخوردار را نگرانکننده دانست و تصریح کرد: متأسفانه برخی از مناطق شهر بندرعباس از کمبود جدی مدارس، بهویژه در مقطع ابتدایی و راهنمایی رنج میبرند. این وضعیت، تهدیدی برای آینده تحصیلی فرزندان این شهر است.
رئیس شورای شهر بندرعباس افزود: عدالت آموزشی فقط شعار نیست. شورای شهر بندرعباس خود را موظف میداند که با تمام توان در کنار آموزشوپرورش برای رفع این نابرابریها تلاش کند. از مدیران آموزشوپرورش نواحی یک و دو خواستهام تا با رئیس کمیسیون عمران شورا ارتباط مستمر داشته باشند و مشکلات زیرساختی را به شکل دقیق مطرح و پیگیری کنند.
گلایهمندی مردم از کیفیت پایین نان
حیدری به دغدغههای معیشتی مردم پرداخت و گفت: در روزهای اخیر، گلایههای فراوانی از سوی مردم شریف بندرعباس درباره کیفیت نامطلوب نان دریافت کردهایم. در کنار افزایش قیمت، کاهش کیفیت این کالای اساسی به نارضایتی گسترده منجر شده است.
وی تأکید کرد: انتظار ما از نهادهای نظارتی این است که با جدیت و نظارت دقیق، این مشکل را حل کنند. نان، پایینترین بخش از سفره مردم است و باید کیفیت آن در شأن خانوادههای بندرعباسی باشد.
بازگشایی بلوار امام حسین (ع) مطالبه جدی شهروندان
حجتالاسلام حیدری سراجی با اشاره به وضعیت نامطلوب ترافیکی در مسیر بلوار امام حسین (ع) نیز گفت: مردم بارها از ما خواستهاند تا برای بازگشایی سریعتر این بلوار اقدام شود. این مسیر یکی از نقاط کلیدی شهر است که بسته بودن آن، مشکلات زیادی برای ساکنان و رانندگان ایجاد کرده است.
شورا محل تصمیمگیری جمعی است نه فردی!
رئیس شورای شهر بندرعباس با انتقاد از شخصیسازی برخی پروژهها و اقدامات شهری، گفت: هیچ اقدام شهری نباید به نام شخص خاصی ثبت شود. تمام پروژهها و مصوبات باید با رأیگیری جمعی اعضای شورا صورت گیرد. اگر در یک محله، طرحی اجرا میشود، پشت آن مصوبه ۱۱ عضو شورا وجود دارد، نه یک نفر.
حمایت از مدارس در حوزه خدمات شهری
حیدری برای مشارکت در بهسازی فضای مدارس خبر داد و اظهار کرد: از نایب رئیس شورا و رئیس کمیسیون خدمات شهری خواستهایم در حوزههایی مانند درختکاری، تنظیف محوطه، ترمیم پیادهرو و فضاهای عمومی مدارس، برنامهریزی کنند چرا که در کنار آموزش، محیط فیزیکی مدارس نیز باید ارتقا یابد.
او از رؤسای سایر کمیسیونها نیز خواست در راستای همافزایی بین بخشی، برای حل مسائل آموزشی و فرهنگی همکاری بیشتری داشته باشند.
