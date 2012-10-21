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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۱۹

مرادی مطرح کرد:

نانوایان هرمزگانی در راستای بهبود کیفیت نان تلاش کنند

نانوایان هرمزگانی در راستای بهبود کیفیت نان تلاش کنند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرعباس خواستار تلاش نانوایان شهر بندرعباس برای بهبود کیفیت نان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی یکشنبه شب در جلسه ای با نانوایان شهر بندرعباس به اهمیت وضعیت قیمت و کیفیت نان برای مردم اشاره کرد و بیان داشت: وضعیت نان به عنوان غذای اصلی مردم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در راستای توجه به خواسته های مردم باید وضعیت نان در بندرعباس بهبود یابد.

وی با تاکید بر افزایش نظارت بر نانوایی ها، عنوان کرد: نانوایان باید پیش از نظارت بازرسان، وضعیت نان خود را مورد بررسی قرار داده و در راستای بهبود کیفیت آن تلاش کنند.

فرماندار بندرعباس ادامه داد: در راستای بهبود کیفیت نان توجه به استفاده از نانوایان کاربلد و آموزش دیده در نانوایی ها مسئله ای بسیار ضروری است و نانوایان باید سعی کنند، بهترین نوع نان را به دست مردم برسانند.

مرادی با بیان اینکه مسئولان نانوایی ها باید در خصوص وضعیت نان خود پاسخگو باشند، اظهار داشت: مصرف نان با کیفیت حق مردم است و مسئولان نانوایی ها در راستای تحقق خواسته مردم باید به نوع پخت نان خود توجه داشته باشند.

در ادامه این جلسه خواسته ها و مشکلات نانوایان شهر بندرعباس در راستای بهبود وضعیت کیفیت نان مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1725451

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