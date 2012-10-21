نانوایان هرمزگانی در راستای بهبود کیفیت نان تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی یکشنبه شب در جلسه ای با نانوایان شهر بندرعباس به اهمیت وضعیت قیمت و کیفیت نان برای مردم اشاره کرد و بیان داشت: وضعیت نان به عنوان غذای اصلی مردم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در راستای توجه به خواسته های مردم باید وضعیت نان در بندرعباس بهبود یابد.

وی با تاکید بر افزایش نظارت بر نانوایی ها، عنوان کرد: نانوایان باید پیش از نظارت بازرسان، وضعیت نان خود را مورد بررسی قرار داده و در راستای بهبود کیفیت آن تلاش کنند.

فرماندار بندرعباس ادامه داد: در راستای بهبود کیفیت نان توجه به استفاده از نانوایان کاربلد و آموزش دیده در نانوایی ها مسئله ای بسیار ضروری است و نانوایان باید سعی کنند، بهترین نوع نان را به دست مردم برسانند.

مرادی با بیان اینکه مسئولان نانوایی ها باید در خصوص وضعیت نان خود پاسخگو باشند، اظهار داشت: مصرف نان با کیفیت حق مردم است و مسئولان نانوایی ها در راستای تحقق خواسته مردم باید به نوع پخت نان خود توجه داشته باشند.

در ادامه این جلسه خواسته ها و مشکلات نانوایان شهر بندرعباس در راستای بهبود وضعیت کیفیت نان مورد بررسی قرار گرفت.