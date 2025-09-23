به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا حیدری ظهر سه شنبه در صحن شورا، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن تقدیر از تلاشهای شبانهروزی مجموعه شهرداری و فرهنگیان، بر اهمیت تعلیم و تربیت به عنوان زیرساخت پیشرفت جامعه تأکید کرد.
وی همچنین حضور نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان، آیتالله عبادیزاده را در صحن شورا مغتنم شمرد و از حمایتهای همیشگی ایشان در مسیر مدیریت شهری تشکر کرد و افزود: این همراهی باعث شکلگیری همدلی و وحدت در استان شده و مسیر توسعه را هموار کرده است.
درخواست شفافسازی از صنایع فعال در بندرعباس
رئیس شورای شهر بندرعباس در ادامه صحبتهای خود با صراحت از صنایع بزرگ اقتصادی، بهویژه مستقر در غرب شهر، خواست تا گزارش دقیق و شفافی از اقدامات خود در حوزه مسئولیتهای اجتماعی ارائه دهند.
او گفت: مردم انتظار دارند بدانند این صنایع در کجا و به چه شکل هزینه میکنند؛ حق مردم است که از سهم خود در منابع موجود، بهویژه در حوزه بهبود کیفیت زندگی شهری، آگاه باشند.
دعوت از ادارهکل محیط زیست برای پاسخگویی
عبدالرضا حیدری خطاب به نماینده ولیفقیه استان گفت: درخواست بنده این است که از ادارهکل محیط زیست بخواهید در صحن شورا حاضر شده و درباره گزارشاتی که به مرکز ارائه میدهند توضیح دهند. آیا آلایندگی صنایع در غرب بندرعباس در آمار رسمی لحاظ میشود یا خیر؟ چرا این شهر از عوارض آلایندگی بیبهره مانده است؟
اعتراض به تبعیض در پرداخت عوارض آلایندگی
وی با اشاره به استانهایی مانند خوزستان، گفت: برای ما جای تعجب است که استانی مانند خوزستان چند هزار میلیارد تومان از محل آلایندگی دریافت میکند اما بندرعباس که میزبان صنایع بزرگ است، از این حق محروم مانده است. مگر نفت آنها با نفت ما فرق دارد؟ مگر مردم آنجا با مردم این استان تفاوت دارند؟
تأکید بر وصول مطالبات شهرداری از دستگاههای اجرایی
حیدری همچنین با اشاره به خدمات گسترده شهرداری به دستگاههای مختلف اجرایی در شهر بندرعباس، افزود: شهرداری از بسیاری از دستگاهها طلب دارد و این مطالبات باید پرداخت شود. حق مردم این شهر نباید نادیده گرفته شود؛ این تأخیرها مستقیماً در پروژههای عمرانی و خدمات شهری تأثیرگذار است.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با تأکید بر تداوم پیگیریها در سطح استانی و ملی، گفت: ما با تمام قدرت، چه در شورا و چه از طریق نمایندگان در مرکز، پیگیر حقوق مردم خواهیم بود. شفافسازی درباره میزان آلایندگی و سهم شهر از این محل، مطالبهای عمومی و قانونی است و باید پاسخ داده شود.
