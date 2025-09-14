علیرضا حسین نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه گروه‌های جهادی بازوی توانمند کمیته امداد در یاری‌رسانی به خانوار تحت حمایت هستند، اظهار کرد: حضور گروه جهادی منتظران ظهور در این منطقه موجب شادکامی و امیدآفرینی در بین مددجویان و اقشار آسیب‌پذیر شده است.

وی با اعلام اینکه ۶۹۰ نفر از مددجویان تحت حمایت از خدمات درمانی این گروه جهادی بهره‌مند شده‌اند، بیان کرد: به این مددجویان ۱ هزار و ۳۵ خدمت رایگان در زمینه‌های دندانپزشکی و تجویز دارو ارائه شده است.

حسین نژاد عنوان کرد: کشیدن دندان، عصب کشی، ترمیم، جرم‌گیری، دندانپزشکی کودکان از جمله فعالیت‌های گروه جهادی منتظران ظهور در مدت سه روز در استان اردبیل بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل با اعلام اینکه ۳۰ پزشک متخصص همراه با ۳۰ دستیار در قالب گروه جهادی منتظران ظهور خدمات متنوعی را به مددجویان تحت حمایت ارائه کردند، افزود: این پزشکان و متخصصان از تهران عازم اردبیل شده بودند که از یکایک آنها در یاری‌رسانی به قشر محروم جامعه قدردانی می‌کنیم.

حسین‌نژاد خواستار حضور سایر گروه‌های جهادی در شهر و روستاهای محروم استان اردبیل شد و گفت: حضور گروه‌های جهادی در مناطق محروم، بخش مهمی از نیازهای درمانی خانوار بی‌بضاعت جامعه را مرتفع می‌کند.