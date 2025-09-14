به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، طرح تحقیقاتی با عنوان مقایسه تأثیر موسیقی و عینک حاوی واقعیت مجازی بر کاهش درد و اضطراب هنگام تزریق بی‌حسی در کودکان ۵ تا ۸ ساله مراجعه‌کننده به دانشکده دندانپزشکی تهران» توسط دکتر سعیده مختاری، دانشیار و مدیرگروه دندانپزشکی کودکان این دانشکده، اجرا و در سال ۱۴۰۳/۱۴۰۴ به پایان رسیده است.

این پژوهش ارزشمند با هدف ارتقای کیفیت خدمات دندانپزشکی کودکان انجام شد و یافته‌های آن نشان داد کودکانی که در طول تزریق از عینک واقعیت مجازی استفاده کردند، رفتار آرام‌تری داشته و درد کمتری را تجربه کردند. به گفته دکتر مختاری، این فناوری می‌تواند ابزاری مؤثر برای کنترل اضطراب و افزایش همکاری کودکان در دندانپزشکی باشد و به‌طور مستقیم کیفیت درمان‌های دندانپزشکی را بهبود ببخشد.

وی با معرفی خود گفت: به‌عنوان متخصص دندانپزشکی کودکان، همواره تلاش کرده‌ام تا روش‌های نوینی برای کاهش ترس و اضطراب کودکان در محیط درمانی به کار گرفته شود. استفاده از فناوری‌های نو مانند عینک واقعیت مجازی می‌تواند تحولی در این زمینه ایجاد کند.

پیام کلیدی این پژوهش، اثربخشی بیشتر عینک واقعیت مجازی در مقایسه با موسیقی در کاهش اضطراب و درد کودکان است. یافته‌ها نشان می‌دهد استفاده از VR نه‌تنها تجربه درمانی بهتری برای کودک فراهم می‌کند، بلکه موجب افزایش رضایت والدین و تسهیل روند درمان توسط دندانپزشک نیز می‌شود.

از مهم‌ترین کاربردهای این تحقیق می‌توان به کاهش اضطراب و بهبود همکاری کودکان در محیط دندانپزشکی و ارتقای کیفیت درمان‌های دندانپزشکی کودکان اشاره کرد.

مختاری همچنین بر ضرورت حمایت نهادهای آموزشی و پژوهشی برای فراهم کردن امکانات استفاده از این فناوری در دانشکده‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکی تأکید کرد و پیشنهاد داد در تحقیقات آینده، از عینک‌های پیشرفته‌تر واقعیت مجازی برای بررسی دقیق‌تر اثرات آن استفاده شود.

این پژوهش می‌تواند آغازگر تحول بزرگی در دندانپزشکی کودکان باشد و با کاهش استرس و درد بیماران خردسال، به ارتقای سطح سلامت دهان و دندان در جامعه کمک کند.