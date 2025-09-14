۱۲ هزار متر مربع اراضی ملی در میامی رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی میر احمدی ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در پی تصرف غیر مجاز اراضی در میامی موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: محل این اتفاق حاشیه یکی از روستاهای بخش کالپوش بوده است.

وی با بیان اینکه تحقیقات در این رابطه توسط نیروی انتظامی آغاز شد، افزود: بررسی‌ها حاکی از تصرف ۱۲ هزار و ۸۳۰ متر اراضی ملی منطقه توسط فردی سودجو بوده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در این عملیات کارشناسان اداره منابع طبیعی نیز حضور داشتند، بیان کرد: کارشناسان با بررسی منطقه اطلاعات فوق را تأیید کردند.

احمدی با تاکید بر اینکه حفظ و نگهداری اراضی و منابع طبیعی برای پیشرفت و آبادانی آینده یک سرزمین ضروری است، تصریح کرد: ارزش زمین‌های تصرفی بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی از دستگیری فرد فرصت طلب در این عملیات خبر داد و اضافه کرد: پرونده متخلف تکمیل و به مراجع قضائی معرفی شده است.