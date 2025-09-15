رفع تصرف اراضی ۴ میلیاردی در رضوانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حامد شادبهر اظهار کرد: زمین‌خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهره‌مندی از نعمت‌های خدادادی با هدف رسیدن به سودهای کلان اقدام به تصرف زمین و منابع طبیعی می‌کنند که برای مقابله با این مشکل، همکاری همه مردم و دستگاه‌ها الزامی است.

وی در ادامه به دریافت خبری در خصوص تصرف اراضی ملی توسط افرادی سودجو در سطح شهرستان رضوانشهر و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه اشاره کرد و گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ این شهرستان ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل‌های اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر عنوان کرد: در بازدید از مناطق مورد نظر مشخص شد افرادی ۷۵۰ متر مربع از اراضی ملی شفارود را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را محصور کرده‌اند.

این مقام انتظامی از معرفی متهم ۵۰ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش این اراضی را ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد کردند.

سرهنگ شادبهر در پایان با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه انتظامی در پیشگیری از وقوع جرایم و برخورد با متخلفان و مجرمان، خاطرنشان کرد: حفظ اراضی ملی از سو استفاده سودجویان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.