مسیر سبز و گمرک اختصاصی کالاهای فناوری اطلاعات در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حسنلو، مشاور وزیر ارتباطات و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام در نشست خبری که امروز بعد از ظهر بعد از بازدید خبرنگاران از فرودگاه بین المللی پیام و شرکت های دانش بنیان انجام شد ، با تأکید بر اهمیت تبیین دستاوردهای کشور در برابر جنگ رسانهای دشمنان، گفت: امروز بزرگترین نبرد جهانی، نبرد روایتهاست و این همان چیزی است که مقام معظم رهبری سالها بر آن تأکید داشتهاند. در شرایطی که دشمنان انقلاب اسلامی، بهویژه جریان صهیونیسم و استکبار جهانی، با بمباران رسانهای تلاش میکنند دستاوردهای ملی را مخدوش کنند، اقدام مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در اجرای برنامههای میدانی برای معرفی دستاوردها، مصداق بارز جهاد تبیین است.
وی افزود: این اقدام، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف بلند رهبر معظم انقلاب در حوزه تبیین صادقانه پیشرفتها و چالشهاست. اینکه مخاطب، با چشمان خود پیشرفتها را ببیند و با واقعیتها از نزدیک مواجه شود، گامی بیبدیل در اقناع افکار عمومی است.
حسنلو با تشریح آخرین وضعیت فرودگاه بینالمللی پیام، اظهار کرد: در دولت سیزدهم و با رویکرد تحولی وزیر ارتباطات و همراهی کامل معاونین ایشان، مسیر جدیدی در این منطقه ترسیم شد. تمامی فعالان و مدیران مستقر در فرودگاه با انگیزهای مشترک وارد میدان شدند؛ ابتدا برای ساماندهی وضع موجود، و سپس برای حرکت در مسیر توسعه.
وی افزود: فرودگاه پیام در سالهای گذشته با نبود پروازهای منظم و توقفهای مکرر مواجه بود اما پس از سه سال رکود، از ۱۵ اسفندماه سال گذشته، پروازهای مسافری بهصورت مستمر از سر گرفته شدهاند. استمرار این پروازها در شرایط خاص بینالمللی بهویژه همزمانی با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، نشانهای روشن از پویایی پیام است.
مدیرعامل فرودگاه پیام با اشاره به مأموریت اصلی این فرودگاه در حوزه بار هوایی، بیان کرد: برای نخستینبار پس از ۱۲ سال، پروازهای بینالمللی بار از فرودگاه پیام راهاندازی شد. در حال حاضر، دو پرواز هفتگی از فرودگاه آلمکتوم دبی با محمولههای تخصصی حوزه ICT وارد کشور میشوند.
وی ادامه داد: در گام بعدی، راهاندازی پروازهای باری حوزه پزشکی و دارویی از هند و همچنین سفر قریبالوقوع به کشور چین با هدف اتصال به سه پایگاه اقتصادی در این کشور، در دستور کار قرار دارد. هدف ما تبدیل پیام به یکی از کانونهای محوری ترانزیت هوایی منطقه است.
حل بحرانهای زیرساختی و توسعه انرژیهای پاک
حسنلو با اشاره به چالشهای زیرساختی منطقه ویژه پیام در ابتدای دوره جدید مدیریت، خاطرنشان کرد: با بحران در تأمین برق و گاز مواجه بودیم که با تدابیر اتخاذشده و برنامهریزی دقیق، بخش قابلتوجهی از این مسائل در حال رفع است. به عنوان نمونه، نزدیک به ۳۰ مگاوات انرژی خورشیدی تولیدی پیام وارد شبکه سراسری کشور شده و ما از این ظرفیت نیز بهرهمند خواهیم شد.
مسیر سبز ICT و گمرک تخصصی فاوا در راه است
وی همچنین با اشاره به پروژههای توسعهای در حوزه فناوری اطلاعات گفت: پروژه مهم مسیر سبز کالاهای ICT که سالها به فراموشی سپرده شده بود، اکنون با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است. گمرک تخصصی فاوا نیز بهزودی با استقرار آزمایشگاههای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات آغاز بهکار خواهد کرد و ما تنها کریدور ایمن و سریع ورود کالاهای فناوری به کشور خواهیم بود.
مدیرعامل پیام با بیان اینکه امروز منطقه پیام به پایگاهی برای تولید و پشتیبانی از محصولات هایتک تبدیل شده، گفت: یکی از نمونههای موفق، تولید ایرکاندیشنهای صنعتی در داخل کشور است که تا پیش از این، صرفاً از اروپا و آمریکا وارد میشد. این محصول با بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه داخلی و استاندارد بینالمللی، اکنون در داخل کشور تولید میشود.
وی افزود: در حوزه جنرال اویشن نیز برای نخستینبار پروژه «ایرتکسی» (تاکسی هوایی) در پیام کلید خورد که با افتتاح ویدیوکنفرانسی ریاست محترم جمهوری همراه بود و اکنون نیز شاهد پروازهای منظم در این بخش هستیم.
حسنلو با تأکید بر اهمیت اعتماد به توان داخلی، گفت: اگر امروز به نخبگان، صنعتگران و فعالان زیستبوم فناوری اعتماد کنیم، نتایج درخشانی در سطح ملی و بینالمللی به دست خواهیم آورد. تجربه ما در پیام نشان داد که با اعتماد به یک شرکت دانشبنیان داخلی، توانستیم محصولی راهبردی و هایتک را بومیسازی کنیم و به بازیگران این عرصه کمک کنیم تا نیازهای خود را از داخل تأمین کنند.
وی در پایان گفت:سرمایه انسانی توانمند، منابع طبیعی گسترده، و باور ایمانی نسل جوان، سه مؤلفه اصلی پیشرفت کشورند. تنها با ایجاد هماهنگی میان این سه محور میتوان به آیندهای روشن و مقتدر برای ایران اسلامی دست یافت.
