به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علیرضا یاری معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز اجرای کلانپروژه «پست و لجستیک هوشمند» خبر داد؛ طرحی ملی که با تمرکز بر فناوریهایی چون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلانداده و بلاکچین، به دنبال تحول در خدمات پستی، بهینهسازی زنجیره تأمین و ارتقای تجربه شهروندان است.
معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه با اعلام این خبر گفت: این کلانپروژه با هدف پوشش نیازهای تحقیق و توسعه اپراتورهای پستی و توسعه راهکارهای نوآورانه در حوزه پست و لجستیک خردهفروشی طراحی و به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به اهمیت فزاینده خدمات پستی در اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیکی افزود: «پست و لجستیک هوشمند میتواند از طریق بهرهگیری از پایگاه اطلاعات نشانی مکانمحور (GNAF) و گسترش تجارت الکترونیک، به یکی از زیرساختهای کلیدی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شود.»
معاون پژوهشگاه تأکید کرد: این پروژه علاوه بر ارتقای کارایی شبکههای پستی، بهبود فرآیندهای توزیع و کاهش هزینههای لجستیک، زمینه استفاده از ابزارهای نوینی چون پهپادها و رباتهای پستی را نیز فراهم میکند.
بر اساس اعلام پژوهشگاه، کلانپروژه «پست و لجستیک هوشمند» بهصورت مرحلهای اجرا خواهد شد و شامل حوزههایی همچون مطالعات رصدی و آیندهپژوهی، مدیریت هوشمند مرسولات، ردیابی و رهگیری لحظهای و پشتیبانی از نوآوری و توسعه شرکتهای نوپا در این عرصه است.
گفتنی است، اجرای این کلانپروژه علاوه بر پاسخ به نیازهای صنعت پست کشور، میتواند الگویی برای تحول دیجیتال در سایر بخشهای خدماتی و زیرساختی باشد و با ایجاد همافزایی میان دانشگاه، صنعت و مراکز نوآوری، مسیر توسعه فناوریهای بومی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه لجستیک هوشمند منطقه را هموار کند.
نظر شما