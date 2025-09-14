به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد شریفی امروز در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد: در تاریخ هفتم شهریور ماه سال جاری یک کودک ۱۰ ساله در شهرستان مسجدسلیمان مورد گزش سگ‌های ولگرد قرار می‌گیرد که پس از مراجعه به بیمارستان ۲۲ بهمن تحت درمان قرار می‌گیرد و سرم و اکسن ضدهاری به این وی ترزیق می‌شود و به همراه پزشک جهت درمان تکمیلی به بیمارستان ابوذر منتقل می‌شود و متأسفانه امروز بیست و سوم شهریور جان خود را از دست می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه علت درگذشت این کودک توسط پزشکی قانونی در حال انجام است، ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۲۱ هزار مورد گزش توسط سگ‌های ولگرد در استان به ثبت رسیده است و در این زمینه مدیران شهرداری استان که مسئولیت جمع آوری سگ‌های ولگرد را دارند باید برنامه‌های خود را جامه عمل بپوشاندند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: در صورت وقوع حمله سگ‌های ولگرد حتماً به مدت ۲۰ دقیقه با آب و صابون محل گزش شستو شود و بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه شود و سرم و واکسن ضدهاری دریافت شود و در مدت درمان هیچ گاه محل زخم پانسمان نشود و باز باشد.