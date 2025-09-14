آغاز احداث ۵۳۰۰ واحد مسکن کارگری در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز یکشنبه در آئین کلنگ‌زنی مسکن کارگری که به صورت ویدئوکنفرانس با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: امروز برنامه کلنگ‌زنی مسکن کارگری در اهواز، ماهشهر و بهبهان داریم که شامل یک هزار و ۷۰۰ واحد در مساحت ۱۵ هکتاری در اهواز، ۶۰ واحد در بهبهان و یک هزار و ۷۷۰ واحد در ماهشهر است.

وی افزود: این طرح به صورت متمرکز و همزمان در ۶ استان کشور و با حضور رئیس‌جمهور به صورت وبیناری در حال انجام است.

موالی‌زاده تصریح کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد شورای مسکن و پای کار آمدن بانک‌های عامل و دستگاه‌های خدمات‌رسان، شاهد رشد خوبی در صدور پروانه ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی در قالب نهضت ملی مسکن و سایر طرح‌ها هستیم.

استاندار خوزستان بیان کرد: یکی از بخش‌هایی که دنبال می‌کنیم، مسکن کارگری است که شامل این موارد می‌شود و پیش از این نیز ساخت دو هزار و ۴۲۷ واحد را آغاز کرده بودیم.

وی تأکید کرد: بنابراین تاکنون با کلنگ‌زنی امروز، مجموعاً حدود پنج هزار و ۳۰۰ واحد مسکن کارگری در استان کلنگ‌زنی شده که ظرفیت قابل توجهی برای استان در این بخش ایجاد خواهد کرد.

موالی‌زاده گفت: ساخت این واحدها حدوداً دو سال زمان می‌برد، اما تلاش ما این است که در مدت کمتری این واحدها ساخته شوند.