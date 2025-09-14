به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری در این مراسم که با حضور رئیس جمهور برگزار شد با اشاره به تجربه هشت ساله خود در حوزه رفاه و مسکن کارگری گفت: من آن زمان که در معاونت رفاه بودم مسکن کارگری در حوزه مسئولیت من بود اما هیچ کاری انجام نشد، اما دستور رئیس‌جمهور در ابتدای دولت چهاردهم در شورای عالی مسکن مبنی بر لزوم ساخت مسکن برای کارگران، مسیر جدیدی را گشود.

او افزود: در گفت‌وگویی که با شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه داشتیم، مشخص شد برخی مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ساخت مسکن برای کارگران را آغاز کرده‌اند و دیگر شرکت‌ها نیز آمادگی ورود دارند، اما موانع اداری و موضوع زمین تاکنون مانع شده بود.

ظرفیت صنایع و شهرداری‌ها

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ورود شهرداری‌ها به پروژه‌های مسکن کارگری را امیدبخش توصیف کرد و گفت: شهرداری‌ها می‌توانند تا ۳۵ درصد در هزینه‌ها سهم داشته باشند و نقش مهمی در تحقق این طرح ایفا کنند.

او همچنین صنایع کشور را از مهم‌ترین بازیگران دانست و تصریح کرد: این صنایع علاوه بر تعلق خاطر به کارگران، از نظر منافع بلندمدت نیز انگیزه دارند و با برخورداری از دانش و سرمایه می‌توانند در ساخت مسکن کارگری پیشگام باشند.

آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد

میدری اعلام کرد که امروز عملیات اجرایی ۹۴ هزار واحد مسکن آغاز شده که از این میان، ۲۲ هزار واحد به مجموعه‌های زیر نظر وزارت تعاون اختصاص دارد بیشترین سهم متعلق به مجتمع سنگ‌آهن مرکزی با ۱۵ هزار واحد است و کارخانه‌های دیگری همچون سنگان نیز به این طرح پیوسته‌اند.

او با اشاره به همکاری وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن کارگری افزود: با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی مقررات به گونه‌ای اصلاح شده است که سرمایه‌گذاری صنایع در این پروژه با واگذاری زمین یا تغییر کاربری جبران شود و این موضوع دغدغه مالی کارخانه‌ها را کاهش می‌دهد.

همبستگی کارگر و کارفرما

میدری تأکید کرد: بیش از ۱۰ میلیون کارگر در کشور وجود دارند و ظرفیت بالایی برای توسعه این طرح فراهم است. این پروژه نمادی از همبستگی کارگر و کارفرماست که می‌تواند تحولات مثبتی در حوزه رفاه اجتماعی و سایر عرصه‌ها ایجاد کند.