خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: مدرسه‌سازی در کردستان دیگر یک پروژه صرف عمرانی نیست، بلکه به نمادی از امید، عدالت و توسعه تبدیل شده است.

سال‌هاست دانش‌آموزان برخی مناطق این استان در کلاس‌های تنگ، فرسوده یا حتی کانکسی تحصیل می‌کنند و رؤیای داشتن فضایی استاندارد برای آموزش را در سر می‌پرورانند، حالا با اجرای «نهضت مدرسه‌سازی» و وعده بهره‌برداری از ۱۸۷ فضای آموزشی جدید تا پایان مهرماه، امیدها برای تغییر این شرایط پررنگ‌تر شده است.

میانگین فضای آموزشی در کردستان ۴.۵ متر مربع است

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، با اشاره به اهمیت این طرح می‌گوید: میانگین سرانه فضای آموزشی در استان ۴.۵ متر مربع است و در برخی شهرستان‌ها مانند بانه به سه متر مربع کاهش یافته است.

سید فواد حسینی بیان کرد: با تکمیل پروژه‌های جدید، بخشی از این کمبودها جبران می‌شود و عدالت آموزشی بیش از پیش محقق خواهد شد.

حذف مدارس کانکسی و توسعه فضاهای ورزشی

وی تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی این نهضت، پایان دادن به دوران مدارس کانکسی است؛ مدارسی که همواره به‌عنوان نماد محرومیت آموزشی در کردستان شناخته می‌شدند.

حسینی می‌افزاید: تا مهرماه سال جاری هیچ مدرسه کانکسی در استان باقی نخواهد ماند و اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی اولیه با پیگیری‌های مداوم به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت تا عملیات تخریب، بازسازی و احداث مدارس جدید با شتاب بیشتری انجام شود.

وی بیان کرد: در کنار کلاس‌های درس، فضاهای ورزشی نیز جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند و براساس اعلام آموزش و پرورش کردستان، ۶۹ فضای ورزشی جدید شامل زمین‌های چمن مصنوعی، کلاس‌های تربیت بدنی و سالن‌های بازسازی‌شده در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: این اقدام نه‌تنها به ارتقای نشاط و سلامت دانش‌آموزان کمک می‌کند بلکه در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود.

عدالت آموزشی و چالش کمبود معلم

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با بیان اینکه مدرسه‌سازی تنها بخشی از پازل عدالت آموزشی است و مسئله تأمین معلم و کیفیت آموزشی نیز هم‌زمان مطرح است، با اذعان به کسری ۵۰ هزار ساعت تدریس در کردستان خاطرنشان می‌کند: ۴۵۱ فارغ‌التحصیل بومی دانشگاه فرهنگیان برای سال تحصیلی جدید به کار گرفته می‌شوند و ۴۵۰ نفر دیگر از محل ماده ۲۸ جذب خواهند شد که هدف ما ارتقای توانمندی معلمان و استفاده از شیوه‌های نوین تدریس است.

وی بیان کرد: این برنامه‌ها در حالی دنبال می‌شود که بسیاری از کارشناسان معتقدند توانمندسازی معلمان، کلید اصلی موفقیت در مسیر عدالت آموزشی است.

حسینی اضافه کرد: هرچند فضاهای آموزشی استاندارد اهمیت بالایی دارند، اما بدون معلمان توانمند و آموزش‌دیده، تحقق اهداف تحصیلی دشوار خواهد بود.

نیازهای باقی‌مانده و چشم‌انداز آینده

با وجود اقدامات چشمگیر، مسیر رسیدن به عدالت کامل آموزشی در کردستان هنوز طولانی است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کردستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۶ شهر بانه، مریوان، ناحیه یک سنندج، سقز، قروه و کامیاران همچنان با کمبود شدید فضا مواجه‌اند، می‌گوید: برای تکمیل ۱۵۰ پروژه نیمه‌تمام آموزشی استان، دست‌کم ۱,۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

ابراهیم مرادی عنوان کرد: در عین حال، ۷۰ مدرسه جدید با ۲۹۴ کلاس درس تا آغاز سال تحصیلی تحویل داده خواهد شد.

مرادی تاکید کرد: کردستان با بیش از ۳۰۰ هزار دانش‌آموز و ۳۲۰۰ مدرسه موجود هنوز پاسخگوی نیازهای واقعی نیست، اما با ادامه روند فعلی و تخصیص اعتبارات ملی، امید می‌رود در آینده‌ای نزدیک، دانش‌آموزان این استان در فضاهایی استاندارد و ایمن به تحصیل بپردازند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه‌های هفتم و دهم در استان گفت: تکمیل نشدن آمار ثبت‌نام در متوسطه دوم به دلایلی همچون برگزاری امتحانات شهریور و اعلام نتایج مدارس خاص بازمی‌گردد.

پیش‌ثبت‌نام پایه هفتم در کردستان از ۱۰۰ درصد عبور کرد

حجت‌اله موسوی اظهار کرد: آمار تکمیل پیش‌ثبت‌نام پایه هفتم در استان ۱۰۲.۵ درصد و ثبت‌نام قطعی این پایه ۹۲ درصد بوده است.

وی افزود: در مقطع متوسطه دوم، آمار تکمیل پیش‌ثبت‌نام پایه دهم ۷۰ درصد و ثبت‌نام قطعی ۵۲ درصد گزارش شده است. همچنین ثبت‌نام دوره متوسطه اول به ۸۵ درصد، متوسطه نظری ۷۷ درصد و متوسطه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش به ۷۰ درصد رسیده است.

موسوی با اشاره به چرایی تکمیل نشدن آمار ثبت‌نام‌ها به‌ویژه در دوره متوسطه دوم، عنوان کرد: بخشی از این وضعیت به برگزاری امتحانات جبرانی شهریورماه و همچنین اعلام نتایج آزمون مدارس خاص بازمی‌گردد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستان خاطرنشان کرد: برخی دانش‌آموزان به‌ویژه در مناطق روستایی به دلایل مختلف از جمله حضور خانواده‌ها در خارج از استان، تاکنون موفق به تکمیل فرآیند ثبت‌نام نشده‌اند.

وی اضافه کرد: در همه آمارها وضعیت استان جز ۱۰ استان اول کشور و بالاتر از نرم کشوری است و در پایه هفتم نیز در رده اول کشور قرار دارد.

نهضت مدرسه‌سازی در کردستان بیش از آنکه یک پروژه عمرانی باشد، حرکتی برای شکوفایی استعدادها و تحقق عدالت اجتماعی است.

بهره‌برداری از ده‌ها فضای آموزشی جدید در آستانه سال تحصیلی جدید، نویدبخش فردایی روشن‌تر برای دانش‌آموزان این دیار است؛ فردایی که در آن، کلاس‌های کانکسی و مدارس فرسوده جایی در چشم‌انداز آموزشی استان کردستان نخواهند داشت.