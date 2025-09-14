سیستم سرمایشی ۴۰۰ کلاس درس در هرمزگان فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر ضیایی ظهر یکشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس، ضمن ارائه گزارشی از آمادگی برای آغاز سال تحصیلی جدید، بر ضرورت همکاری نهادهای شهری برای ارتقا کیفیت آموزشی، بهبود زیرساخت‌ها و تحقق عدالت آموزشی در محلات و مناطق محروم تأکید کرد.

وی با ابراز خرسندی از حضور در صحن شورای شهر بندرعباس، شورا را مظهر اراده مردم دانست و گفت: آموزش و پرورش قلب بنیادین هر جامعه است و آینده کشور توسط معلمان در کلاس‌های درس رقم می‌خورد. همکاری شورای شهر با آموزش و پرورش می‌تواند گام بلندی در ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی شهر باشد.

ضیایی در ادامه، آماری از وضعیت ثبت‌نام، نیروی انسانی و زیرساخت‌های آموزشی ارائه داد: پیش‌بینی می‌شود ۴۵۵ هزار دانش‌آموز در استان، طی سال تحصیلی جدید مشغول به تحصیل شوند.

وی از فعالیت ۳۰ هزار و ۶۱۱ معلم در ۳۶۰۰ مدرسه خبر داد و گفت: بیش از ۹۲ درصد دانش‌آموزان هرمزگانی ثبت نام خود را انجام داده‌اند و توزیع کتب درسی برای ۴۱۹ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز انجام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان بیان کرد: در تابستان جاری پروژه مهر با جدیت پیگیری شد و بخش عمده‌ای از کمبودها در زمینه کتاب، معلم و فضای آموزشی برطرف شده است.

۱۲۵۰ معلم جدید در راه کلاس‌ها

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به جذب نیروهای جدید برای جبران کمبود معلم افزود: سال گذشته ۵۰ هزار ساعت تدریس با نیروهای حق‌التدریس جبران شد، اما امسال با جذب ۱۲۵۰ معلم جدید، این رقم به ۳۰ هزار ساعت کاهش یافته است.

وی از همکاری با دانشگاه فرهنگیان، به‌کارگیری بازنشستگان و معلمان غیررسمی برای تکمیل نیروها خبر داد.

عدالت آموزشی؛ دغدغه اصلی و مسیر آینده

ضیایی مهم‌ترین طرح پیش‌روی آموزش و پرورش را طرح کیفیت‌بخشی به آموزش در مدارس عادی دانست و گفت: این طرح اگر اجرا شود، به ۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که ۲۰ میلیارد آن توسط آموزش و پرورش تأمین می‌شود. انتظار داریم شورای شهر و شهرداری بندرعباس در تحقق این طرح همراه ما باشند.

او تأکید کرد: عدالت آموزشی بدون توجه ویژه به مدارس عادی و محلات محروم ممکن نیست.

۲۳۵ مدرسه جدید در آستانه ساخت

ضیایی با اشاره به پروژه‌های ساخت‌وساز مدارس اظهار کرد: ۲۳۵ مدرسه جدید در قالب مسئولیت اجتماعی در حال عقد تفاهم‌نامه اجرایی هستند که ۱۳۵ مدرسه جدید در قالب ۵۰۰ کلاس درس مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد.

چالش تجهیزات و سرمایش؛ نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه

وی به کمبود تجهیزات هنرستان‌ها و فرسودگی سیستم سرمایشی در ۴۰۰۰ کلاس درس اشاره کرد و افزود: فاصله زیادی با استاندارد داریم. حمایت صنایع، شهرداری و نهادهای شهری می‌تواند تحولی در این حوزه ایجاد کند.

مدیرکل آموزش و پرورش گفت: از مجموع ۱۵ هزار کلاس درس، ۱۱ هزار کلاس فاقد هرگونه ابزار فناوری آموزشی هستند. با بهره‌گیری از اعتبارات داخلی و کمک شورای شهر می‌توانیم هر مدرسه را به حداقل یک کلاس هوشمند مجهز کنیم.