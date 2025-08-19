به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح‌الله تاراسی توسعه حرفه‌ای معلمان را ازاولویت‌های آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: هیچ نظام آموزشی فراتر از سطح معلمان خود رشد پیدا نمی‌کند. توسعه حرفه‌ای معلمان تنها با بخشنامه و دستورالعمل محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند شکل‌گیری اجتماعات یادگیری، شبکه‌های تخصصی و گروه‌های پژوهشی است تا معلمان تجربه‌ها و اندیشه‌های خود را به اشتراک بگذارند و در تربیت نسل آینده نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.

وی با اشاره به دستاوردها و اهداف سی و هشتمین اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش کشور اظهار کرد: این اجلاس فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در مسیر تعلیم و تربیت، مرور سیاست‌ها و اقدامات و ترسیم افق‌های روشن برای سال تحصیلی جدید بود.

تاراسی با بیان اینکه اجلاس امسال تنها یک نشست اداری نبود بلکه همایشی برای هم‌افزایی اندیشه‌ها و تبادل تجربه‌های ارزشمند محسوب می‌شود، افزود: در این اجلاس، سیاست‌ها و راهبردهای کلان آموزش و پرورش کشور در راستای تحقق مأموریت بزرگ تعلیم و تربیت مرور و هم‌افزایی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان به «پروژه مهر» به عنوان یکی از محورهای اصلی اجلاس اشاره کرد و گفت: پروژه مهر در آستانه سال تحصیلی جدید معنا پیدا می‌کند و فراتر از آماده‌سازی فضاهای آموزشی است. این پروژه تمرینی برای همبستگی ملی است که از ایمن‌سازی مدارس و ساماندهی نیروی انسانی گرفته تا تجهیز کلاس‌ها و ایجاد نشاط فرهنگی را در بر می‌گیرد تا مدارس به عنوان خانه دوم دانش‌آموزان با انگیزه و شور تازه فعالیت خود را آغاز کنند.

وی ادامه داد: پیام روشن پروژه مهر آن است که همه ظرفیت‌ها برای دانش‌آموز، معلم و مدرسه در یک راستا و هماهنگ به‌کار گرفته می‌شود و نتیجه آن آغاز سالی پرنشاط و پرامید برای فرزندان ایران خواهد بود.

تاراسی با تأکید بر گفتمان دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان خاطرنشان کرد: این گفتمان بر عدالت آموزشی و کیفیت‌بخشی به فرآیند یادگیری استوار است. «نهضت عدالت آموزشی» در این چارچوب به معنای آن است که هیچ کودک و نوجوانی چه در روستاهای دورافتاده و چه در کلان‌شهرها از حق آموزش باکیفیت محروم نماند. تلاش اصلی دولت چهاردهم در این مسیر کاهش فاصله میان مدارس شهری و روستایی و همچنین مدارس دولتی و غیردولتی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به نقش فناوری‌های نوین گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور به‌ویژه هوش مصنوعی می‌تواند مهارت‌ها و توانمندی‌های معلمان را ارتقا دهد و آنان را برای ایفای نقش مؤثرتر در تربیت نسل آینده توانمند سازد.

وی ادامه داد: مدرسه در نگاه ما تنها محل آموزش کتاب‌های درسی نیست بلکه بستری برای شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، تمرین مردم‌سالاری دینی و پیوند نسل‌هاست. در گفتمان دولت چهاردهم، مدرسه به «خانه گفت‌وگوی ملت» بدل خواهد شد؛ جایی که خانواده، معلم و دانش‌آموز در یک تعامل پویا، مسئولیت ساخت آینده ایران را بر عهده می‌کشند.

تاراسی تأکید کرد: اجلاس سی و هشتم، نقطه عزیمت تازه‌ای برای آموزش و پرورش ایران اسلامی است. با همراهی دولت چهاردهم، همدلی معلمان، مشارکت خانواده‌ها و حمایت خیرین، می‌توان مسیر توسعه عدالت آموزشی، کیفیت‌بخشی یادگیری و بالندگی حرفه‌ای معلمان را هموار ساخت و سال تحصیلی جدید را به آغازی برای شکوفایی عدالت، نوآوری و نشاط در مدارس سراسر کشور تبدیل کرد.