کلبادی: ۱۱۶ کلاس یک تا ۵ دانش آموزه در مازندران فعال است

فریدون کلبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمرکز بر عدالت آموزشی و توجه به مناطق کمجمعیت، اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری، ۶۸۰ کلاس زیر نرم در استان فعال است که از این میان، ۲۸ کلاس تنها یک دانشآموز دارند.
وی افزود: علاوه بر آن، ۱۱۶ کلاس با یک تا پنج دانشآموز و ۵۳۶ کلاس با جمعیتی بین پنج تا ده نفر تشکیل شدهاند و سیاست ما این بوده که دانشآموزان بتوانند در همان روستا یا محل سکونت خود به تحصیل بپردازند و نیاز به مهاجرت یا رفتوآمدهای طولانی نداشته باشند.
کلبادی با تأکید بر نقش این کلاسها در تحقق عدالت آموزشی، گفت: گرچه اداره چنین کلاسهایی از نظر منابع انسانی و امکانات چالشبرانگیز است، اما اولویت ما آموزش در دسترس برای همه دانشآموزان، حتی در دورافتادهترین نقاط استان است.
وی خاطرنشان کرد: پر مناطق شهری بهدلیل تراکم بالا، باید مدیریت مناسبی صورت گیرد. در همین راستا در برنامه هفتم توسعه، کاهش تراکم کلاسها به میانگین ۳۵ نفر هدفگذاری شده و تلاش داریم به این شاخص برسیم.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: امسال با حضور ۲۰ هزار و ۵۸۲ معلم، کلاسبندیها بهطور کامل انجام شده و برای جبران کمبودها از ظرفیت معلمان بازنشسته، دانشجو معلمان و پذیرفتهشدگان ماده ۲۸ نیز استفاده شده است.
کلبادی همچنین بومیسازی نیروی انسانی در مناطق خاصی چون مرزنآباد، کلاردشت و کجور را یکی از اولویتهای اصلی دانست و افزود: این مناطق به معلمان تخصصی بیشتری نیاز دارند و ما تلاش میکنیم از نیروهای بومی برای پایداری کیفیت آموزش استفاده کنیم.
نظر شما