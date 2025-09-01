به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر شامگاه یکشنبه در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش از تمهیدات گسترده برای شروع سال تحصیلی جدید خبر داد.

وی با اشاره به حضور یک‌میلیون و ۱۱۵ هزار دانش‌آموز و بیش از ۷۰ هزار معلم در مدارس استان بیان کرد: با بهره‌گیری از معلمان حق‌التدریس، بازنشستگان بازگشتی و سربازمعلمان، کمبود نیروی انسانی جبران شده و هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود.

علی‌فر با اعلام پذیرش دو هزار و ۵۰۰ نفر در آزمون استخدامی اخیر، افزود: نیمی از این افراد از ابتدای مهر در کلاس‌های درس حضور می‌یابند تا بخشی از نیازهای نیروی انسانی استان تأمین شود.

وی با تأکید بر اولویت قرار گرفتن آموزش و پرورش در دولت چهاردهم از سه محور اصلی این سیاست شامل بهسازی فضاهای آموزشی، تحول در کلاس‌های درس و توانمندسازی نیروی انسانی سخن گفت. در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای با سپاه برای ساخت ۶۸ مدرسه جدید و حذف مدارس سنگی امضا شده و ۶۰۰ پروژه عمرانی آموزشی در حال اجراست.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به طرح‌های توانا و شمیم برای توانمندسازی معلمان، اظهار کرد: ۳۲ هزار معلم استان در دوره‌های ارتقای صلاحیت حرفه‌ای شرکت خواهند کرد.

وی همچنین از پوشش ۴۵ هزار دانش‌آموز ابتدایی در طرح حامی برای ارائه آموزش‌های جبرانی خبر داد.

علی‌فر با تأکید بر مدرسه‌محوری به‌عنوان راهبرد اصلی ارتقای کیفیت آموزشی، گفت: هر مدرسه نسخه آموزشی ویژه خود را خواهد داشت و مدارس تیزهوشان و نمونه‌دولتی باید بر آموزش‌های روانشناختی و مهارت‌های نرم تمرکز کنند.

وی خانواده‌ها را شرکای راهبردی آموزش و پرورش دانست و افزود: بدون مشارکت اولیا، تحول آموزشی ممکن نیست.

وی، موفقیت دانش‌آموزان خوزستانی در کنکور سراسری و امتحانات نهایی را مایه امیدواری خواند و ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامه‌های تحولی، شاخص‌های آموزشی استان در سال تحصیلی جدید بهبود یابد.