مراسم سالگرد آیت‌الله محفوظی در قم برگزار می‌شود

قم – نخستین سالگرد ارتحال آیت‌الله عباس محفوظی، عضو فقید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مسجد اعظم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سالگرد ارتحال آیت‌الله عباس محفوظی گیلانی، عضو فقید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پنجشنبه ۲۷ شهریورماه با حضور علما، فضلای حوزه، طلاب و جمعی از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.

این مراسم پس از اقامه نماز عشاء در مسجد اعظم قم برپا می‌شود و در آن یکی از فضلای حوزه علمیه قم به ایراد سخنرانی می‌پردازد و با یادآوری خدمات علمی و دینی این فقیه وارسته، یاد و خاطره آن مرحوم گرامی داشته خواهد شد.

آیت‌الله شیخ عباس محفوظی گیلانی از علمای برجسته و اعضای باسابقه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود که بخش عمده عمر خود را صرف تدریس، پژوهش و ترویج معارف اسلامی کرد.

وی در حوزه‌های فقه و اصول به تربیت شاگردان متعدد پرداخت و در کنار فعالیت‌های علمی، در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز نقش‌آفرینی داشت.

این عالم فرزانه در شهریورماه ۱۴۰۳ دار فانی را وداع گفت و پیکر ایشان پس از تشییع در قم، در جوار بارگاه کریمه اهل‌بیت (س) به خاک سپرده شد.

