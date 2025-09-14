به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سالگرد ارتحال آیتالله عباس محفوظی گیلانی، عضو فقید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پنجشنبه ۲۷ شهریورماه با حضور علما، فضلای حوزه، طلاب و جمعی از شخصیتهای سیاسی و مذهبی در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.
این مراسم پس از اقامه نماز عشاء در مسجد اعظم قم برپا میشود و در آن یکی از فضلای حوزه علمیه قم به ایراد سخنرانی میپردازد و با یادآوری خدمات علمی و دینی این فقیه وارسته، یاد و خاطره آن مرحوم گرامی داشته خواهد شد.
آیتالله شیخ عباس محفوظی گیلانی از علمای برجسته و اعضای باسابقه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود که بخش عمده عمر خود را صرف تدریس، پژوهش و ترویج معارف اسلامی کرد.
وی در حوزههای فقه و اصول به تربیت شاگردان متعدد پرداخت و در کنار فعالیتهای علمی، در عرصههای فرهنگی و اجتماعی نیز نقشآفرینی داشت.
این عالم فرزانه در شهریورماه ۱۴۰۳ دار فانی را وداع گفت و پیکر ایشان پس از تشییع در قم، در جوار بارگاه کریمه اهلبیت (س) به خاک سپرده شد.
