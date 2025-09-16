به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل افتخاری گفت: امسال نخستین سالگرد فقیه پارسا، عالم با اخلاق و مرجع عالیقدر حضرت آیتالله حاج شیخ عباس محفوظی روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم با حضور مراجع عظام، علما، طلاب، فضلا و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این مراسم، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و مداحی یکی از مادحین شهر مقدس قم، آیتالله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسلام سخنرانی خواهند کرد و به بیان ویژگیهای علمی، اخلاقی و خدمات این فقیه وارسته خواهند پرداخت.
افتخاری تصریح کرد: در مورد ابعاد شخصیت مرحوم آیتالله محفوظی باید عرض کنم؛ همانطور که در روایت آمده است، مداد العلما افضل من دماء الشهدا یعنی قلم عالمی که در عرصه فقه و علم به تحقیق پرداخته و آثار ارزشمندی از خود برجای گذاشته، از خون شهیدی که در میدان جنگ ریخته شده برتر است.
تدوین موسوعه جامع آثار فقهی و تفسیری
وی افزود: مؤسسه دارالکرامه که وظیفه حفظ و نشر آثار مرحوم آیتالله محفوظی را بر عهده دارد، در حال تدوین موسوعهای جامع است که همه نوشتههای فقهی، اصولی، رجالی، تفسیری و دیگر آثار ایشان را شامل میشود.
رئیس دفتر آیتالله محفوظی ادامه داد: برای سالگرد ایشان یک ویژهنامه مختصر هم آماده کردهایم و همچنین کتاب سفینةالسفینه از آثار ایشان در دست چاپ است و کتاب دیگری هم در حال تدوین داریم که به خدمات علمی، اجتماعی و اخلاقی ایشان میپردازد.
ضرورت توجه نهادهای فرهنگی به میراث علمی و اخلاقی علما
افتخاری با اشاره به رسالت نهادهای فرهنگی و حوزوی گفت: فرهنگ میراث مشترک اجتماعی نسلها است و روحانیت شیعه همواره در طول تاریخ نقش رهبری و هدایت مردم را بر عهده داشته است و هرگاه این ارتباط قوی بوده، جامعه دینی پیشرفت کرده و هر زمان این پیوند کمرنگ شده، جامعه دچار انحطاط گردیده است.
وی افزود: مراجع و فقهای ما در طول تاریخ خود را سپر بلای دین و جامعه کردهاند و ارزش واقعی علم نیز در همین فداکاری جلوهگر میشود. همانگونه که در حدیث آمده: لیس العلم بکثرت تعلیم و تعلم و انما هو نور یقذف فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی.
رئیس دفتر آیتالله محفوظی یادآور شد: اگر عالمان عامل به جامعه معرفی شوند، خودِ جوانان جذب میشوند و اشتیاق پیدا میکنند. متأسفانه امروز این نقش در حوزهها کمرنگ شده است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم و دعا میکنیم که انشاءالله نسل جدید حوزویان بتواند وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهد، زیرا این خدمت هم به درد دین میخورد، هم به درد دنیا و هم آخرت. خداوند متعال و امام زمان (عج) یاریگرشان باشند.
