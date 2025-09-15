خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ یک ماه قبل بود که دانش آموزان المپیادی ایران یک بار دیگر توانستند در جهان بدرخشند و در رقابت‌های المپیاد جهانی نجوم، تیم ملی پنج نفره نجوم ایران توانست با کسب پنج مدال طلا، بار دیگر بر سکوی نخست جهان قرار گیرد.

تیم ملی نجوم ایران برای دومین بار پیاپی عملکرد درخشانی در سطح جهان داشت و هر پنج عضو این تیم مدال طلا کسب کردند و تیم ملی ایران تیم برتر جهانی در رشته نجوم شد.

این در حالی است که تیم‌های المپیادی ملی ایران در رشته‌های ریاضی، فیزیک، شیمی و.. علی‌رغم موفقیت‌های نسبی، مشابه این درخشش تیم ملی نجوم را نداشتند.

این مساله یکی از موضوعات مورد بحث با اعضای تیم ملی المپیاد نجوم ایران بود؛ ارشیا میرشمسی و هیربد فودازی دو دانش‌آموز پایه دهمی و عضو تیم ملی نجوم ایران بودند که با همراهی محمدامین صادقیان سرپرست دوره آموزش تیم ملی المپیاد نجوم، مهمان خبرگزاری مهر بودند و در خصوص المپیادهای علمی دانش آموزان صحبت کردند.

مسیر موفقیت دانش آموزان در المپیادهای جهانی

المپیادهای علمی پس از ثبت‌نام و آزمون‌های مقدماتی، در مرحله کشوری از سه مرحله تشکیل می‌شود. مرحله اول المپیاد در زمستان هر سال برگزار می‌شود و دانش آموزان پایه نهم، دهم و یازدهم می‌توانند در این آزمون‌ها شرکت کنند.

حدود ۱۰۰۰ نفر در مرحله اول پذیرفته می‌شوند تا در فروردین یا اردیبهشت سال بعد در مرحله دوم کشوری شرکت کنند. مرحله دوم عموماً به صورت ترکیبی از سوالات تستی و تشریحی برگزار می‌شود. در مرحله دوم از میان هزار نفر، حدود ۴۰ نفر انتخاب می‌شوند تا در دوره‌های آمادگی تیم المپیاد ملی در فصل تابستان شرکت کنند.

حدود دو ماه دوره‌های آمادگی برای شرکت در مسابقات جهانی در فصل تابستان برای این ۴۰ نفر، در باشگاه دانش پژوهان جوان برگزار می‌شود. در پایان فصل تابستان در انتهای این دوره‌ها از این ۴۰ نفر آزمون‌هایی گرفته می‌شود.

معافیت از کنکور برای مدال طلایی‌های کشور

در پایان این دوره از آزمون‌های مرحله سوم، ۱۰ نفر از این ۴۰ نفر مدال طلای المپیاد را در سطح ملی کسب می‌کنند و برای مسابقات المپیاد جهانی تیم ملی المپیاد را تشکیل می‌دهند.

این افراد همچنین از شرکت در کنکور هم معاف می‌شوند و می‌توانند در هر رشته‌ای که تمایل دارند در دانشگاه تحصیل کنند.

این معافیت از شرکت در کنکور تنها مختص به ۱۰ نفری است که مدال طلای کشوری را کسب می‌کند و دانش آموزانی که مدال نقره و برنز به دست می‌آورند بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۰ تا ۳۰ درصد سهمیه کسب مدال دارند که ترازشان را در کنکور ارتقا خواهد داد.

دانش آموزانی که مدال طلای کشوری را کسب می‌کنند تا یک سال همراه باشگاه دانش پژوهان جوان هستند تا برای شرکت در مسابقات جهانی آماده شوند و اگر محدودیت تعداد نفرات وجود داشته باشد؛ از میان این تیم ۱۰ نفره آزمون‌هایی گرفته می‌شود تا با غربال بیشتر، تعداد کمتری عازم مسابقات جهانی شوند.

حضور در المپیادها برای دانش آموزان نوعی ریسک است

ارشیا میرشمسی یکی از مدال‌آوران طلای رشته نجوم که در مشهد زندگی می‌کند؛ معتقد است دو سالی که دانش آموزان المپیادی برای المپیاد تلاش می‌کنند دو سال بسیار حساسی است. وضعیت تصمیم‌گیری برای آینده تحصیلات دانش آموزان پررنگ می‌شود و آنان کنکور را هم باید شرکت کنند.

وی با بیان اینکه حضور در المپیادها به نوعی ریسک محسوب می‌شود؛ گفت: ممکن است بعد از یک سال تلاش، نتیجه دلخواه حاصل نشود. به همین دلیل مدارس بعضاً ممکن است کمتر دانش آموزان را در این مسیر شرکت در المپیادها حمایت کنند و عمدتاً مدارس سمپاد یا برخی مدارس غیردولتی از این روند حمایت می‌کنند.

میرشمسی گفت: باید مدارس دولتی هم در این حمایت کردن پیشرفت کنند. بخشی از این حمایت‌ها به عهده وزارت آموزش و پرورش است و بخشی به عهده مدرسه، که از شرکت دانش‌آموز خود در المپیاد حمایت کند.

میرشمسی افزود: واقعاً صرف نظر از نتیجه، ما المپیادی‌ها علاقه خود را زندگی می‌کنیم. به نظر من یک حمایتی باید در مدارس دولتی از المپیاد صورت بگیرد که دانش آموزان این مسیر را کلاً کنار نگذارند. البته در مدارس دولتی مشهد کمی این آشنایی با المپیادها وجود دارد اما این آشنایی و تلاش برای المپیاد باید در مدارس دولتی بیشتر شود تا این انحصار شرکت در المپیادها از مدارس سمپاد و برخی غیر دولتی‌ها برداشته شود.

اوقات فراغت مدال‌آوران نوجوان تیم ملی نجوم ایران شامل چه فعالیت‌هایی است

هیربد فودازی، دیگر طلاآور نوجوان تیم ملی نجوم ایران در خصوص زمان اوقات فراغت خود گفت: واقعاً این‌طور نبود که همه وقت خود را درس بخوانیم. گاهی در اوقات فراغت به دیدار اقوام می‌رفتیم یا چند ماه یک‌بار به مسافرت می‌رویم. البته برای اوقات فراغت کتب غیر درسی را بر اساس علاقه خود هم می‌خوانم.

ارشیا میرشمسی هم در مورد اوقات فراغت خود گفت: من خودم موسیقی دوست داشتم و کار می‌کردم و برای اوقات فراغت پیانو می‌زنم و یکی از تفریحات من پیانو زدن است. ادبیات را دوست دارم و رمان می‌خوانم. یک نکته‌ای که در مطالعه و تلاش برای المپیاد مطرح می‌شود این است که به دلیل اینکه ما علاقه خود را مطالعه می‌کنیم به نسبت کنکور خستگی خیلی کمتری وجود دارد.

میرشمسی معتقد است بعد از یک سال درس خواندن و تلاش برای موفقیت در المپیاد، حالا می‌تواند بیشتر به اوقات فراغت خود بپردازد و وقت بیشتری را با خانواده بگذراند.