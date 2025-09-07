  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

رصد زیباترین خسوف قرن از روی پل طبیعت

آسمان نمای گنبد مینا همزمان با یکی از زیباترین و طولانی‌ترین خسوف‌های قرن اخیر، برنامه رصد ماه گرفتگی را روی پل طبیعت برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد؛ رصد تنها ماه گرفتگی کامل چند سال اخیر با حضور برگزیدگان المپیاد نجوم و اختر فیزیک، کارشناسان و اساتید این حوزه روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه از ساعت ۱۸ الی ۲۳ برگزار می‌شود.

به همین مناسبت مرکز آسمان نمای گنبد مینا ویژه برنامه «پنهان در آغوش آسمان» جهت رؤیت ماه گرفتگی با تلسکوپ و ادوات نجومی را در نظر گرفته است. ماه گرفتگی کامل و طولانی‌ترین خسوف قرن از شبکه چهار صدا و سیما از ساعت ۱۹ الی ۲۲ در ویژه برنامه چرخ به صورت زنده پخش می‌شود.

علاقمندان برای حضور در این برنامه می‌توانند به بزرگراه حقانی غرب به شرق، خیابان شهیدی، بوستان آب و آتش، پل طبیعت مراجعه کنند.

