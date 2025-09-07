ربیعی: توسعه بدون خلاقیت و سرمایه انسانی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی، دستیار رئیس جمهور در امور اجتماعی، در نشست تجلیل وزیر ورزش از برگزیدگان المپیاد جهانی نجوم با تأکید بر نقش محوری جوانان در پیشرفت ایران، اظهار کرد: این جوانان یک جامعه بزرگ را نمایندگی میکنند و این موضوع، نشانه توانمندی نسل جوان ایران است.
ربیعی، مدال آوران را بازتابی از جامعه ایرانی خواند و تصریح کرد: این حقیقتی است که بدخواهان ایران علاقهای به دیده شدن آن ندارند. این دستاوردها و مدالها، امید برای آینده را افزایش میدهند و هیچ جامعهای بدون امید، نمیتواند حیات پویایی را تجربه کند. اگر امید را از هر جامعهای بگیریم، آن جامعه دچار فروپاشی خواهد شد.
دستیار رئیس جمهور در امور اجتماعی افزود: دشمنان تلاش میکنند تا ایران را کشوری عاری از امید نمایش دهند، اما مدال آوران در چنین شرایطی، الهامبخش بوده و مسیر امیدواری را به همگان نشان میدهند.
وی سختکوشی را عنصری حیاتی برای توسعه خواند و خاطرنشان کرد: جوامع موفق در سطح نخبگان و آحاد جامعه، اگر پشتکار و سختکوشی را دنبال کنند، به توسعهیافتگی و پویایی دست خواهند یافت. سختکوشی امیدوارانه، داروی رهایی بخش جامعه ایرانی است و هیچ جامعهای بدون خلاقیت و پشتکار نتوانسته از بحرانها عبور کند.
ربیعی در ادامه به موضوع خلاقیت و ثروتآفرینی پرداخت و اظهار داشت: افراد خلاق، امکانات و فرصتهایی را میبینند که دیگران قادر به دیدن آن نیستند و این افراد، ثروتآفرینان واقعی جامعه محسوب میشوند. متأسفانه تاکنون نتوانستهایم سیاستهای مؤثر و جامعی معطوف به پرورش خلاقیت تدوین و اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه جوامع نمیتوانند تنها متکی به منابع طبیعی پیش روند، تفاوت کشورها را در ارزش نهادن به افراد خلاق دانست و مثال زد: کشوری مانند آمریکا در ابتدا با جذب نخبگان دیگر کشورها شروع کرد و سپس با ایجاد جذابیت، خلاقهای جهانی را به سوی خود کشاند. ژاپن نیز رویه مشابهی را در پیش گرفت و اینگونه شد که این کشورها، پایههای توسعه خود را بر خلاقیت بنا نهادند.
در پایان، ربیعی با اشاره به ظرفیتهای بینظیر انسانی ایران، گفت: جوامعی که تنها به پیشرفت ظاهری و صنعتی میاندیشند و به سرمایه انسانی توجهی ندارند، به مقصد نخواهند رسید. ایران از ظرفیت عظیم انسانی و نیروی جوان و تحصیلکرده برخوردار است که مسیر پیشرفت کشور را هموار خواهد کرد. بنابراین، آنچه ایران را متمایز میسازد، ترکیب چهارگانه «امید، سختکوشی، خلاقیت و ظرفیت انسانی» است.
نظر شما