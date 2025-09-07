به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش در ادامه نشست تجلیل وزیر ورزش از برگزیدگان المپیاد جهانی نجوم اظهار کرد: امروز به افتخار جوانانی گرد هم آمده‌ایم که در هجدهمین دوره المپیاد نجوم و اخترفیزیک در هند شرکت داشتند؛ در این دوره ۳۰۰ دانش‌آموز نخبه حضور داشتند که با کسب ۵ مدال طلا، مقام قهرمانی را به دست آوردند و با این مقام ۶ مدال کسب کردند.

وی ادامه داد: مدال طلا تنها یک تکه فلز نیست بلکه نشانه‌ای از تلاش‌ها و شب‌های بیداری جوانان است و موفقیت در المپیادهای جهانی نشانگر این است که برای جوانان هیچ مرز و محدودیتی ندارند که پرواز ذهن و قلب‌شان را متوقف کند، شما جوانان معماران آینده این کشور هستید و جوانان ما در همه عرصه‌ها از جمله اجتماعی، سیاسی و دفاعی افتخار آفرینی کردند، شهدا نمونه‌های از قهرمانان کشور ما قهرمانان هستند که برای حفظ این خاک از جان خود گذشتند.

معاون امور جوانان با بیان اینکه مبادله علمی همیشه در اولویت است، به طوری که پیامبر گرامی اسلام به موضوع اشاره کردند، عنوان کرد: تفاوت ما نسبت به علم آموزی دیگران است که دل در گرو این آب و خاک داریم. در هر نقطه از جهان که باشیم، خود را وام‌دار این مردم می‌دانیم.

رحیمی تصریح کرد: بسیاری از هم‌کلاسی‌های ما در دانشگاه‌های معتبر حضور دارند، اما همه ما باور داریم که تفاوت‌ها و چالش‌ها نباید مانع عشق به ایران و خدمت به این کشور شود. امیدوارم مشکلاتی که باعث ناامیدی جوانان ایرانی شده، رفع شود. کشور هتل نیست؛ آب و خاک و سرزمین مادری، خانه ما است و باید بمانیم و بسازیم.

وی همچنین به نقش خانواده‌ها و فناوری در موفقیت جوانان اشاره و از حمایت ویژه وزیر ورزش قدردانی کرد.